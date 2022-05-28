Две новые станции метро откроют в Алматы 30 мая

Жители и гости Алматы смогут воспользоваться станциями «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы» с 10 утра 30 мая. В дальнейшем планируется завершение строительства станции «Калкаман» и развитие линии метрополитена в западном направлении до рынка «Барлык», передает Zakon.kz.

30 мая в 10:00 открываются две станции метро – «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы», сообщили в акимате Алматы, а также в пресс-службе метрополитена.

Они являются логическим продолжением девяти действующих станций метрополитена Алматы и связывают центр города со спальными районами.

Общая протяженность метрополитена увеличится на 3,1 км и составит 13,4 км. На линии планируется задействовать 15 четырехвагонных электропоездов с интервалом движения 7-10 минут.

Ежедневно алматинский метрополитен перевозит около 45 тыс. пассажиров. С открытием новых станций ожидается, что ежедневный пассажиропоток вырастет до 85 тыс. человек.

Фото: пресс-служба акима Алматы

«Сарыарка» идет следующей в ветке после станции «Москва». Она расположена по пр. Абая между пр. Алтынсарина и ул. Саина в районе Family Park.

Фото: пресс-служба акима Алматы

Станция глубокого заложения, с одним вестибюлем, имеет две входные группы. Установлены два лифта и восемь эскалаторов.

Основная идея при создании интерьеров станции – отразить красоту и бескрайность просторов степей Сарыарки. Стены облицованы мраморной мозаичной плиткой с волнообразными вставками из гранитных плит. На торцовой стене расположено панно, изображающее восход солнца над степью, на переднем плане – мчится табун лошадей на фоне столицы Казахстана.

Станция «Бауыржан Момышулы» расположена по пр. Абая, западнее ул. Момышулы.

Фото: пресс-служба акима Алматы

Станция мелкого заложения, с двумя вестибюлями, имеет шесть входных групп. Установлены шесть лифтов и 15 эскалаторов. Длина платформы – 108 м. Одиннадцатая по счету станция первой линии Алматинского метрополитена на данный момент является конечной.

Фото: пресс-служба акима Алматы

Станция расположена посреди большого жилого массива. Для отделки стен и колонн использованы керамические панели «под дерево» светлых тонов, жемчужно-серого цвета, для облицовки пола – натуральный гранит светло-серого цвета.

В дальнейшем планируется завершение строительства станции «Калкаман» и развитие линии метрополитена в западном направлении до рынка «Барлык».

Фото: пресс-служба акима Алматы

Технический запуск этих станций метро состоялся 30 декабря 2021 года.

Ранее аким города Ерболат Досаев сообщил, что запуск новых двух станций позволит значительно разгрузить автомобильное движение по пр. Абая и повысить мобильность тысяч горожан и гостей Алматы.