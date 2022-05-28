Две новые станции метро откроют в Алматы 30 мая
30 мая в 10:00 открываются две станции метро – «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы», сообщили в акимате Алматы, а также в пресс-службе метрополитена.
Они являются логическим продолжением девяти действующих станций метрополитена Алматы и связывают центр города со спальными районами.
Общая протяженность метрополитена увеличится на 3,1 км и составит 13,4 км. На линии планируется задействовать 15 четырехвагонных электропоездов с интервалом движения 7-10 минут.
Ежедневно алматинский метрополитен перевозит около 45 тыс. пассажиров. С открытием новых станций ожидается, что ежедневный пассажиропоток вырастет до 85 тыс. человек.
Фото: пресс-служба акима Алматы
Фото: пресс-служба акима Алматы
Основная идея при создании интерьеров станции – отразить красоту и бескрайность просторов степей Сарыарки. Стены облицованы мраморной мозаичной плиткой с волнообразными вставками из гранитных плит. На торцовой стене расположено панно, изображающее восход солнца над степью, на переднем плане – мчится табун лошадей на фоне столицы Казахстана.
Станция «Бауыржан Момышулы» расположена по пр. Абая, западнее ул. Момышулы.
Фото: пресс-служба акима Алматы
Фото: пресс-служба акима Алматы
Станция расположена посреди большого жилого массива. Для отделки стен и колонн использованы керамические панели «под дерево» светлых тонов, жемчужно-серого цвета, для облицовки пола – натуральный гранит светло-серого цвета.
В дальнейшем планируется завершение строительства станции «Калкаман» и развитие линии метрополитена в западном направлении до рынка «Барлык».
Фото: пресс-служба акима Алматы
Ранее аким города Ерболат Досаев сообщил, что запуск новых двух станций позволит значительно разгрузить автомобильное движение по пр. Абая и повысить мобильность тысяч горожан и гостей Алматы.