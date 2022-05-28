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Две новые станции метро откроют в Алматы 30 мая

Станция Сарыарка Фото: пресс-служба акима Алматы
Жители и гости Алматы смогут воспользоваться станциями «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы» с 10 утра 30 мая. В дальнейшем планируется завершение строительства станции «Калкаман» и развитие линии метрополитена в западном направлении до рынка «Барлык», передает Zakon.kz.

30 мая в 10:00 открываются две станции метро – «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы», сообщили в акимате Алматы, а также в пресс-службе метрополитена.

Они являются логическим продолжением девяти действующих станций метрополитена Алматы и связывают центр города со спальными районами.

Общая протяженность метрополитена увеличится на 3,1 км и составит 13,4 км. На линии планируется задействовать 15 четырехвагонных электропоездов с интервалом движения 7-10 минут.

Ежедневно алматинский метрополитен перевозит около 45 тыс. пассажиров. С открытием новых станций ожидается, что ежедневный пассажиропоток вырастет до 85 тыс. человек.

метро

Фото: пресс-служба акима Алматы

«Сарыарка» идет следующей в ветке после станции «Москва». Она расположена по пр. Абая между пр. Алтынсарина и ул. Саина в районе Family Park.

метро Алматы

Фото: пресс-служба акима Алматы

Станция глубокого заложения, с одним вестибюлем, имеет две входные группы. Установлены два лифта и восемь эскалаторов.

Основная идея при создании интерьеров станции – отразить красоту и бескрайность просторов степей Сарыарки. Стены облицованы мраморной мозаичной плиткой с волнообразными вставками из гранитных плит. На торцовой стене расположено панно, изображающее восход солнца над степью, на переднем плане – мчится табун лошадей на фоне столицы Казахстана.

Станция «Бауыржан Момышулы» расположена по пр. Абая, западнее ул. Момышулы.

станция метро Алматы

Фото: пресс-служба акима Алматы

Станция мелкого заложения, с двумя вестибюлями, имеет шесть входных групп. Установлены шесть лифтов и 15 эскалаторов. Длина платформы – 108 м. Одиннадцатая по счету станция первой линии Алматинского метрополитена на данный момент является конечной.

Метро Алматы

Фото: пресс-служба акима Алматы

Станция расположена посреди большого жилого массива. Для отделки стен и колонн использованы керамические панели «под дерево» светлых тонов, жемчужно-серого цвета, для облицовки пола – натуральный гранит светло-серого цвета.

В дальнейшем планируется завершение строительства станции «Калкаман» и развитие линии метрополитена в западном направлении до рынка «Барлык».

Метро Алматы

Фото: пресс-служба акима Алматы

Технический запуск этих станций метро состоялся 30 декабря 2021 года.

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В Алматы состоялся технический запуск станций метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы»

Ранее аким города Ерболат Досаев сообщил, что запуск новых двух станций позволит значительно разгрузить автомобильное движение по пр. Абая и повысить мобильность тысяч горожан и гостей Алматы.

Оксана Житникова
Алматы
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