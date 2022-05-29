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Вице-президент США призвала конгресс ввести запрет на штурмовое оружие

Вице президент США Фото: Twitter/KamalaHarris
24 мая в школе в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и двое взрослых, сообщает Zakon.kz.

Конгресс должен «набраться смелости» и возобновить действие запрета на штурмовое оружие, заявила вице-президент США Камала Харрис, сообщает RT.

Бессмысленные убийства с применением оружия должны прекратиться. Конгресс должен принять меры и набраться смелости, чтобы эти нападения больше не повторились. Расширить проверку биографических данных, возобновить запрет на штурмовое оружие.Камала Харрис

24 мая в школе в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и двое взрослых.

Также, по разной информации, жертвой стрелка стала его собственная бабушка, которая, по данным разных источников, либо погибла, либо находится в больнице.

В связи с инцидентом президент США Джо Байден призвал бросить вызов американскому оружейному лобби.

Данияр Кунафин
США
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