Вице-президент США призвала конгресс ввести запрет на штурмовое оружие

24 мая в школе в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и двое взрослых, сообщает Zakon.kz.

Конгресс должен «набраться смелости» и возобновить действие запрета на штурмовое оружие, заявила вице-президент США Камала Харрис, сообщает RT.

Бессмысленные убийства с применением оружия должны прекратиться. Конгресс должен принять меры и набраться смелости, чтобы эти нападения больше не повторились. Расширить проверку биографических данных, возобновить запрет на штурмовое оружие. Камала Харрис

24 мая в школе в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и двое взрослых.

Также, по разной информации, жертвой стрелка стала его собственная бабушка, которая, по данным разных источников, либо погибла, либо находится в больнице.

В связи с инцидентом президент США Джо Байден призвал бросить вызов американскому оружейному лобби.