Стрельба началась перед вручением дипломов в университете США
Фото: pixabay
19 мая в университете штата Миссури перед выпускным вечером произошла стрельба, сообщает Zakon.kz.
По данным СМИ, в результате случившегося пострадали не менее двух человек.
"Два человека получили ранения: один в ногу, другой в живот. Запрошены две машины скорой помощи", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что по крайней мере один человек задержан. На опубликованных в сети видеозаписях можно увидеть обстановку внутри здания, где должна была состояться церемония вручения дипломов.
BREAKING - Police responding to reports of shooting at high school graduation ceremony at Show Me Center in Cape Girardeau, Missouri— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 19, 2024
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На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
В результате вооруженного нападения на тюремный грузовик во Франции были убиты два сотрудника тюрьмы.
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