Стрельба началась перед вручением дипломов в университете США

19 мая в университете штата Миссури перед выпускным вечером произошла стрельба, сообщает Zakon.kz.

По данным СМИ, в результате случившегося пострадали не менее двух человек.

"Два человека получили ранения: один в ногу, другой в живот. Запрошены две машины скорой помощи", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что по крайней мере один человек задержан. На опубликованных в сети видеозаписях можно увидеть обстановку внутри здания, где должна была состояться церемония вручения дипломов.

BREAKING - Police responding to reports of shooting at high school graduation ceremony at Show Me Center in Cape Girardeau, Missouri



pic.twitter.com/inW7aRWFxa — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 19, 2024

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В результате вооруженного нападения на тюремный грузовик во Франции были убиты два сотрудника тюрьмы.