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Стрельба началась перед вручением дипломов в университете США

Стрельба, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 06:19 Фото: pixabay
19 мая в университете штата Миссури перед выпускным вечером произошла стрельба, сообщает Zakon.kz.

По данным СМИ, в результате случившегося пострадали не менее двух человек.

"Два человека получили ранения: один в ногу, другой в живот. Запрошены две машины скорой помощи", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что по крайней мере один человек задержан. На опубликованных в сети видеозаписях можно увидеть обстановку внутри здания, где должна была состояться церемония вручения дипломов.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В результате вооруженного нападения на тюремный грузовик во Франции были убиты два сотрудника тюрьмы.

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