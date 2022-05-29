132 млн долларов получит «Реал» за победу в Лиге чемпионов

Всего УЕФА выделила 2,732 млрд евро для распределения между тремя еврокубками этого сезона – Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций, сообщает Zakon.kz.

«Реал», выигравший пять игр в групповом этапе Лиги чемпионов, заработал 132,8 млн долларов (57,7 млрд тенге), сообщает Marca.

В финале ЛЧ «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 1:0. Это 14-я победа испанского клуба в главном еврокубке.

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Всего УЕФА выделила 2,732 млрд евро для распределения между тремя еврокубками этого сезона – Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций.

Из них 2,03 млрд распределяются между клубами, которые выступали в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. 465 млн ушли участникам Лиги Европы, а 235 млн – клубам, участвовавшим в Лиге конференций.

Каждая команда получает по 15,64 млн евро за участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Кроме того, за каждую победу будет выплачено 2,8 миллиона евро, а за ничью, достигнутую на этом этапе, — 930 000 евро.

Классификация на 1/8 финала: 9,6 миллиона евро на клуб.

Классификация для четвертьфинала: 10,6 млн евро на клуб.

Классификация для полуфинала: 12,5 млн евро на клуб.

Классификация на финал: 15,5 млн евро на клуб.

Победитель Лиги чемпионов: дополнительный приз в размере 4,5 миллиона евро.

УЕФА также резервирует сумму в размере 600,6 млн для распределения по коэффициенту каждой команды с учетом последних 10 лет. Тот, у кого будет самый низкий коэффициент, получит 1,137 млн, а тот, у кого самый высокий, — 36,38.

В текущем рейтинге коэффициентов на первом месте расположился «Реал», за ним следуют «Бавария», «Барселона» и «Атлетико».

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