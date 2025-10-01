Наставник "Реала" прокомментировал победу над "Кайратом" в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо дал комментарий после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Команда Алонсо встречалась с казахстанским "Кайратом". Матч закончился со счетом 5:0 в пользу гостей. Тренер "Реала" прокомментировал этот матч корреспонденту "Чемпионата".

"У нас была четкая цель – выиграть матч. Хорошее начало: шесть очков из шести. Удалось забить много голов. Футболисты играли спокойно. Вальверде всегда готов. Он щедрый игрок. Сегодня, если бы пошел по-другому, использовали его. Нужно распределять минуты. Очень важно распределить минуты между игроками", – сказал он.

