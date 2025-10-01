#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
549.06
644.87
6.66
Спорт

Наставник "Реала" прокомментировал победу над "Кайратом" в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского &quot;Реала&quot; Хаби Алонсо, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 05:59 Фото: Instagram/xabialonso
Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо дал комментарий после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Команда Алонсо встречалась с казахстанским "Кайратом". Матч закончился со счетом 5:0 в пользу гостей. Тренер "Реала" прокомментировал этот матч корреспонденту "Чемпионата".

"У нас была четкая цель – выиграть матч. Хорошее начало: шесть очков из шести. Удалось забить много голов. Футболисты играли спокойно. Вальверде всегда готов. Он щедрый игрок. Сегодня, если бы пошел по-другому, использовали его. Нужно распределять минуты. Очень важно распределить минуты между игроками", – сказал он.

Ранее наставник "Кайрата" высказался про разгром своих подопечных от "Реала".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Хет-трик Мбаппе принес крупную победу "Реалу" над "Кайратом"
23:38, 30 сентября 2025
Хет-трик Мбаппе принес крупную победу "Реалу" над "Кайратом"
Объявлены стартовые составы "Кайрата" и "Реала" на матч Лиги чемпионов УЕФА
20:51, 30 сентября 2025
Объявлены стартовые составы "Кайрата" и "Реала" на матч Лиги чемпионов УЕФА
"Маг и волшебник" очаровал казахстанцев симфонией красок в горах Алматы
20:14, 30 сентября 2025
"Маг и волшебник" очаровал казахстанцев симфонией красок в горах Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: