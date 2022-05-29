Самолет с 19 туристами разбился на западе Непала

По предварительным данным, среди пассажиров, летевших небольшим авиалайнером канадского производства Twin Otter авиакомпании Tara Air, были граждане Индии и ФРГ, передает Zakon.kz.

Как пишет газета The Hindustan Times, люди должны были пролететь всего 15 минут из туристического города Покхара в населенный пункт Джомсом, расположенный неподалеку от столицы страны Катманду. Рейс был регулярный. Однако утром 28 мая авиалайнер исчез с радаров наземной службы слежения. Первые часы поисков результатов не дали.

Обломки самолета нашли через мобильного оператора. Он указал место нахождения пилота Прабхакару Гимире.

Местные жители утверждают, что крушение произошло в устье реки Ламче под оползнем Манапати Химал. По их мнению, трагедии способствовал дождь. В последнюю неделю в этом горном районе Непала синоптики отмечали ливень, однако наземные авиаслужбы не запрещали полеты гражданских судов. Самолеты по маршруту Покхара – Джомсом пролетают между вершинами гималайских гор, а затем приземляются в долине.

К месту катастрофы выехали военнослужащие непальской армии.