Цифровой майнинг в Казахстане: в бюджет поступило 652 млн тенге
В ведомстве напомнили, что с 1 января 2022 года введена плата за цифровой майнинг.
Плательщиками являются лица, осуществляющие деятельность в сфере цифрового майнинга, плата взимается за фактический объем электрической энергии, потребленной при осуществлении деятельности. Плата уплачивается ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.Пресс-служба КГД
Налоговая отчетность по плате за цифровой майнинг Налоговым кодексом не предусмотрена. Плата исчисляется по ставке 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии.
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Как уточнили в Комитете государственных доходов, плата за цифровой майнинг поступила от плательщиков 12 регионов страны:
Нур-Султан – 277,3 млн тенге;
ЗКО – 143,1 млн тенге;
Актюбинская область – 48,9 млн тенге;
Карагандинская область – 45,2 млн тенге;
Павлодарская область – 36,9 млн тенге;
Алматы – 36,1 млн тенге;
Атырауская область – 26,4 млн тенге;
ВКО – 24,3 млн тенге;
Алматинская область – 11,1 млн тенге;
Туркестанская область – 2,2 млн тенге;
Жамбылская область – 685,1 тыс. тенге;
Костанайская область – 39,9 тыс. тенге.
Поступления поступают в республиканский бюджет, следовательно, регион, откуда поступили платы, и регион нахождения майнинговой фермы могут различаться.Пресс-служба КГД
Ранее, как отметили в ведомстве, в СМИ распространялась информация о том, что в целях обеспечения энергобезопасности большинство предприятий, осуществляющих майнинг, отключены от электроэнергии с октября 2021 года, в связи с чем большая часть ожидаемой суммы не поступила в бюджет.
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время в Парламенте РК рассматривается законопроект, который предусматривает увеличение ставки платы за цифровой майнинг.Пресс-служба КГД
25 мая сообщалось, что Министерство национальной экономики Казахстана предлагает увеличить налог на цифровой майнинг. Соответствующие поправки в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» одобрили в первом чтении депутаты Мажилиса.
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