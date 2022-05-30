Цифровой майнинг в Казахстане: в бюджет поступило 652 млн тенге

По итогам первого квартала 2022 года в бюджет поступило 652 млн тенге по плате за цифровой майнинг. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2022 года введена плата за цифровой майнинг.

Плательщиками являются лица, осуществляющие деятельность в сфере цифрового майнинга, плата взимается за фактический объем электрической энергии, потребленной при осуществлении деятельности. Плата уплачивается ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Пресс-служба КГД

Налоговая отчетность по плате за цифровой майнинг Налоговым кодексом не предусмотрена. Плата исчисляется по ставке 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии.

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Как уточнили в Комитете государственных доходов, плата за цифровой майнинг поступила от плательщиков 12 регионов страны:

Нур-Султан – 277,3 млн тенге; ЗКО – 143,1 млн тенге; Актюбинская область – 48,9 млн тенге; Карагандинская область – 45,2 млн тенге; Павлодарская область – 36,9 млн тенге; Алматы – 36,1 млн тенге; Атырауская область – 26,4 млн тенге; ВКО – 24,3 млн тенге; Алматинская область – 11,1 млн тенге; Туркестанская область – 2,2 млн тенге; Жамбылская область – 685,1 тыс. тенге; Костанайская область – 39,9 тыс. тенге.

Поступления поступают в республиканский бюджет, следовательно, регион, откуда поступили платы, и регион нахождения майнинговой фермы могут различаться. Пресс-служба КГД

Ранее, как отметили в ведомстве, в СМИ распространялась информация о том, что в целях обеспечения энергобезопасности большинство предприятий, осуществляющих майнинг, отключены от электроэнергии с октября 2021 года, в связи с чем большая часть ожидаемой суммы не поступила в бюджет.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время в Парламенте РК рассматривается законопроект, который предусматривает увеличение ставки платы за цифровой майнинг. Пресс-служба КГД

25 мая сообщалось, что Министерство национальной экономики Казахстана предлагает увеличить налог на цифровой майнинг. Соответствующие поправки в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» одобрили в первом чтении депутаты Мажилиса.