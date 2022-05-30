Экс-министру обороны Мурату Бектанову продлили арест

Экс-министру обороны Казахстана Мурату Бектанову продлили срок содержания под стражей. По данным пресс-службы суда Алматы, арест продлен до 20 июня, сообщает Zakon.kz.

Специализированный межрайонный следственный суд Алматы продлил срок ареста Мурата Бектанова до 20 июня. Пресс-служба суда Алматы

19 февраля Генпрокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова по факту бездействия по службе (по ст. 452 УК РК). 20 февраля экс-министр был задержан и водворен в ИВС.

Позже его арестовали на два месяца.