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Экс-министру обороны Мурату Бектанову продлили арест

продление ареста Фото: akorda.kz
Экс-министру обороны Казахстана Мурату Бектанову продлили срок содержания под стражей. По данным пресс-службы суда Алматы, арест продлен до 20 июня, сообщает Zakon.kz.
Специализированный межрайонный следственный суд Алматы продлил срок ареста Мурата Бектанова до 20 июня.Пресс-служба суда Алматы

19 февраля Генпрокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова по факту бездействия по службе (по ст. 452 УК РК). 20 февраля экс-министр был задержан и водворен в ИВС.

Позже его арестовали на два месяца.

Анастасия Московчук
МО РК Бектанов Мурат Казахстан
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