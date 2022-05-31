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В Алматы почтили память жертв политических репрессий и голода

жертвы политических репресий Фото: Zakon.kz
В алматинском парке Карагайлы возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий и голода 30-х годов XX века. В Казахстане с 1921 по 1954 год были репрессированы более 103 тысяч человек и расстреляны свыше 25 тысяч, передает Zakon.kz.

памятник

Фото: Zakon.kz

В церемонии возложения цветов принял участие аким города Ерболат Досаев.

памятник

Фото: Zakon.kz

Этот мемориал был создан в 2016 году по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

цветы

Фото: Zakon.kz

Авторами проекта эскиза являются: Дулат Усенбаев, Айдос Буркитбаев и Канат Бегулиев.

цветы

Фото: Zakon.kz

Монумент, посвященный памяти жертв репрессий носит название «Ана» («Мать»). Это образ матери, прижимающей к груди обессилевшего от голода ребенка.

цветы

Фото: Zakon.kz

Памятник, посвященный жертвам политических репрессий, был открыт в Алматы 31 мая 2017 года в парке Карагайлы.

мероприятие

Фото: Zakon.kz

День памяти жертв политических репрессий в Казахстане был учрежден в 1997 году.

голод

Фото: Zakon.kz

памятник

Фото: Zakon.kz

От голода в 1930-е годы погибли от 2 до 3 млн человек, более 1,5 млн — бежали из Казахстана.

памятник

Фото: Zakon.kz

В Казахстане с 1921 по 1954 год были репрессированы более 103 тыс. человек и расстреляны свыше 25 тыс.

памятник

Фото: Zakon.kz

памятник

Фото: Zakon.kz

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