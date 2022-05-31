В Алматы почтили память жертв политических репрессий и голода
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Этот мемориал был создан в 2016 году по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Фото: Zakon.kz
Авторами проекта эскиза являются: Дулат Усенбаев, Айдос Буркитбаев и Канат Бегулиев.
Фото: Zakon.kz
Монумент, посвященный памяти жертв репрессий носит название «Ана» («Мать»). Это образ матери, прижимающей к груди обессилевшего от голода ребенка.
Фото: Zakon.kz
Памятник, посвященный жертвам политических репрессий, был открыт в Алматы 31 мая 2017 года в парке Карагайлы.
Фото: Zakon.kz
День памяти жертв политических репрессий в Казахстане был учрежден в 1997 году.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 1921 по 1954 год были репрессированы более 103 тыс. человек и расстреляны свыше 25 тыс.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz