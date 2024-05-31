Память жертв политических репрессий и голода почтили в Алматы
Сегодня, 31 мая, во всем Казахстане отдают дань памяти тем, кто остался на трагических страницах истории нашей страны.
В сквере Карагайлы с утра собрались люди, близкие которых попали в жернова тех трагических времен, и просто неравнодушные граждане. У многих в руках были фотографии родных. На мероприятии также присутствовал аким Алматы Ерболат Досаев.
Фото: Zakon.kz
Взявшая слово внучка основателя казахского национального профессионального театрального искусства Жумата Шанина Райхан Шанина-Мурзагалиева задалась вопросом: каких успехов стране удалось бы добиться, если бы то талантливое поколение не оказалось под прицелом политических гонений?
Фото: Zakon.kz
К памятнику – бронзовой фигуре матери, так и застывшей с исхудавшим ребенком на руках – присутствующие возложили цветы.
Фото: Zakon.kz
Речь идет о репрессиях, имевших место после Гражданской войны.
Фото: Zakon.kz
Потрясения затронули весь Советский Союз, но если говорить конкретно о Казахстане, то в период с 1921 по 1954 год по политическим статьям осудили почти 100 тыс. человек, 25 тыс. из них расстреляли – только по официальным данным. Серьезный урон был нанесен интеллектуальной элите страны.
Фото: Zakon.kz
Политические преследования совпали с голодомором, обусловленным жесткой коллективизацией. Лишенные скота и имущества люди пытались выживать практически без средств к существованию.
Утром 31 мая глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об этом дне и призвал соотечественников помнить о жертвах политических репрессий и массового голода.