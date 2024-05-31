Память жертв политических репрессий и голода почтили в Алматы

Алматинцы возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий и голода 1931-1933 годов в парке Карагайлы, передает Zakon.kz.

Сегодня, 31 мая, во всем Казахстане отдают дань памяти тем, кто остался на трагических страницах истории нашей страны.

В сквере Карагайлы с утра собрались люди, близкие которых попали в жернова тех трагических времен, и просто неравнодушные граждане. У многих в руках были фотографии родных. На мероприятии также присутствовал аким Алматы Ерболат Досаев.

Фото: Zakon.kz

Взявшая слово внучка основателя казахского национального профессионального театрального искусства Жумата Шанина Райхан Шанина-Мурзагалиева задалась вопросом: каких успехов стране удалось бы добиться, если бы то талантливое поколение не оказалось под прицелом политических гонений?

Фото: Zakon.kz

К памятнику – бронзовой фигуре матери, так и застывшей с исхудавшим ребенком на руках – присутствующие возложили цветы.

Фото: Zakon.kz

Речь идет о репрессиях, имевших место после Гражданской войны.

Фото: Zakon.kz

Потрясения затронули весь Советский Союз, но если говорить конкретно о Казахстане, то в период с 1921 по 1954 год по политическим статьям осудили почти 100 тыс. человек, 25 тыс. из них расстреляли – только по официальным данным. Серьезный урон был нанесен интеллектуальной элите страны.

Фото: Zakon.kz

Политические преследования совпали с голодомором, обусловленным жесткой коллективизацией. Лишенные скота и имущества люди пытались выживать практически без средств к существованию.

Утром 31 мая глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об этом дне и призвал соотечественников помнить о жертвах политических репрессий и массового голода.