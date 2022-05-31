Соблазнительный гороскоп: какие женские черты привлекают мужчин

Астрологи рассказали, что нравится мужчинам в женщинах разных знаков зодиака. Эксперты отмечают, что к представительницам зодиакального круга необходим индивидуальный подход, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте «Пятый канал», женщины-Овны хорошие друзья и партнеры по бизнесу. Мужчинам нравится, что с ними «можно пойти в разведку». Кроме того, они умеют завоевать то, что хотят сейчас и сразу.

Что касается Тельцов, представительницы этого знака зодиака всегда ухожены, а еще умеют вкусно готовить. Это однозначно лучшие любовницы и очень хорошие жены.

С Близнецами, как заявляют астрологи, всегда есть о чем поговорить на свидании. Помимо этого, еще это очень надежный и понимающий друг.

Представительницы водного знака, Раки, мечтательны, нежны, чувственны и очень заботливы, хотя порой бывают немного наивны.

Львы – яркие, гордые, талантливые и уверенные в себе женщины. Добиться их благосклонности дано не всякому.

Представительницы стихии Земля, Девы, рациональны, независимы, ответственны. Они всегда руководствуются логикой и им можно смело доверить семейный бюджет.

Родившиеся под знаком Весов – стильные и образованные дамы. Они не боятся менять профессии и увлечения.

Скорпионы от природы наделены хорошей интуицией. Они проницательные, таинственные, страстные и сексуальные женщины.

Стрелец всегда идет к своей цели, не отклоняясь от маршрута. Кроме того, из них получаются и прекрасные администраторы, и замечательные хозяйки.

Надежные женщины, с которыми легко вести дела и комфортно общаться – Козероги. Они обычно уверенно продвигается по карьерной лестнице, но это редко происходит в ущерб семье.

Представительницы воздушного знака Водолей независимы, прогрессивны и дружелюбны. У них много друзей и интересная работа – мир вращается вокруг них.

Рыбы – загадочны и возвышенны. Это прекрасные любовницы, превращающие каждое свидание в таинство.