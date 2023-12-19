Характер по гороскопу: какие девушки не привлекают мужчин

Астрологи уверены, что привлекательность противоположенного пола для мужчина напрямую связана с датой рождения. Какие черты характера у девушек, согласно знаку зодиака, не любят мужчины, расскажет Zakon.kz.

Девушки, как правило, всегда стараются создать впечатление идеальной особы. Но женский характер настолько непредсказуем, что может не просто разочаровать партнера, но и вовсе его оттолкнуть. Чтобы избежать неприятных моментов, мы предлагаем узнать, какие качества не любят мужчины каждого знака зодиака, пишет Bazaar.

Овны и Близнецы

Мужчины данных знаков не терпят рядом с собой необщительных и неуверенных в себе женщин. Да, Овнам и Близнецам хочется встречаться с роковыми красотками, способными в любой момент отстоять свою позицию. Поэтому скромницы, пожалуй, пусть ищут себе других спутников.

Тельцы и Девы

Мужчины обоих знаков во всех сферах жизни предпочитают порядок и стабильность. Поэтому если речь идет о выборе женщин, то непредсказуемые, ветренные и любящие беспорядок дамы всегда будут идти мимо.

Раки и Львы

Что Раков, что Львов одинаково раздражают бесчувственные и равнодушные женщины. Ведь им нужно, чтобы ими регулярно восхищались, делая акцент на их уникальности.

Водолеи и Козероги

Водолеев и Козерогов привлекают только те девушки, которые умеют и зарабатывать, и грамотно распоряжаться деньгами. Поэтому если женский характер подразумевает такие опции, как самоценность, расчетливость и дальновидность, то мужчины данных знаков будут неустанно добиваться подобных дам.

Весы и Скорпионы

Весы и Скорпионы стремятся к таким отношениям, где им будет спокойно и уютно. Поэтому мужчины данных знаков не любят громкие споры на пустом месте, а также ложь. В обоих случаях доверие и интерес к женщине начнет постепенно пропадать.

Рыбы и Стрельцы

Мужчины двух знаков одинаково не любят эгоизм. Мужчины-Рыбы, как и мужчины-Стрельцы хотят видеть рядом с собой эмпатичных натур, готовых сорваться на другой конец света, чтобы оказать помощь людям.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, представители которых в полной мере испытают на себе благоприятную энергетику наступающего периода.