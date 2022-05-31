В корпорации ArcelorMittal повысили казахстанских руководителей

В международной корпорации ArcelorMittal произошли знаковые кадровые изменения. Очередные представители топ-менеджмента из Казахстана получили повышение на глобальном уровне. Это говорит о признании высокой компетенции отечественных специалистов черной металлургии.

Так, Владимир Иванович Яблонский и Константин Георгиевич Цимбал были повышены до уровня генеральных менеджеров корпорации ArcelorMittal.

Владимир Яблонский. Фото: ArcelorMittal

Владимир Яблонский – выпускник Карагандинского металлургического института. Прошел успешный путь от ковшевого рабочего до директора по производству. В разные годы возглавлял конвертерный цех, был директором по производству стали, директором по первому переделу, директором ТОО «Курылысмет» (дочернее предприятие АМТ). По решению руководства теперь он утвержден в должности директора по производству стального департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» и повышен до уровня генерального менеджера группы компаний ArcelorMittal.

Константин Цимбал также окончил Карагандинский металлургический институт. На комбинате прошел путь от оператора горячего стана до технического директора. В разные годы возглавлял сортопрокатный цех и листопрокатный цех, был директором по второму переделу. По решению руководства теперь он утвержден в должности технического директора по производству стали и техническому обслуживанию цехов стального департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» и повышен до уровня генерального менеджера группы компаний ArcelorMittal.

Константин Цимбал. Фото: ArcelorMittal

Помимо этого, директором по трансформации был назначен Джаладж Малпани, а главным финансовым директором – Суяш Прадхан.