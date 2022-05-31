В корпорации ArcelorMittal повысили казахстанских руководителей
Так, Владимир Иванович Яблонский и Константин Георгиевич Цимбал были повышены до уровня генеральных менеджеров корпорации ArcelorMittal.
Владимир Яблонский. Фото: ArcelorMittal
Константин Цимбал также окончил Карагандинский металлургический институт. На комбинате прошел путь от оператора горячего стана до технического директора. В разные годы возглавлял сортопрокатный цех и листопрокатный цех, был директором по второму переделу. По решению руководства теперь он утвержден в должности технического директора по производству стали и техническому обслуживанию цехов стального департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» и повышен до уровня генерального менеджера группы компаний ArcelorMittal.
Константин Цимбал. Фото: ArcelorMittal
Помимо этого, директором по трансформации был назначен Джаладж Малпани, а главным финансовым директором – Суяш Прадхан.
Мы ставим в приоритет развитие местных кадров, и это не простые слова. Мы создаем все условия, чтобы они росли профессионально и могли сделать успешную международную карьеру. Поэтому очень отрадно, что квалификация и компетенция казахстанских руководителей была признана на глобальном уровне корпорации ArcelorMittal. Компания активно продолжает трансформацию своей деятельности и всячески усиливает местную команду.Гендиректор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир