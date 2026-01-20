Опасная погода ожидается в Казахстане в среду: метель, туман и сильный мороз

В 13 областях Казахстана на 21 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере области ожидается туман. В Кокшетау ночью ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман. На дорогах гололедица. В Конаеве ночью и утром ожидается туман. На дорогах гололедица.

В Акмолинской области ожидаются снег, метель.

Днем на западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный днем на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. В Уральске ожидается гололед.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный в Жарминском районе порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане ожидается туман.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

На западе, юге, востоке Мангистауской области ожидаются гололед, туман. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 20-22 градуса.

Ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, юге, востоке области небольшой снег, низовая метель. На западе области ожидается туман.

В Жамбылской области ожидается временами туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду.