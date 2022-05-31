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Токаев возложил цветы в память о погибших в период политических репрессий и голода

возложение цветов Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев почтил память жертв политических репрессий и голода. Он принял участие в церемонии возложения венков к монументальному комплексу и посетил мечеть Хазрет Султан, сообщает Zakon.kz.
Глава государства принял участие в церемонии возложения венков к монументальному комплексу «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым» в Нур-Султане, – отмечено в сообщении telegram-канала Акорды.

церемония

Фото: akorda.kz

Президент возложил цветы и почтил минутой молчания память погибших в период политических репрессий и голода.

возложение цветов

Фото: akorda.kz

В числе участников и гостей церемонии были родные и близкие жертв трагической эпохи.

Ранее глава государства посетил мечеть Хазрет Султан, где была прочитана поминальная молитва в память о жертвах репрессий и голода.

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Касым-Жомарт Токаев почтил память жертв политических репрессий и голода

В Казахстане с 1921 по 1954 год были репрессированы более 103 тыс. человек и расстреляны свыше 25 тыс.

От голода в 1930-е годы погибли от 2 до 3 млн человек, более 1,5 млн — бежали из Казахстана.

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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