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Законодательство РК

Приняты меры по предупреждению распространения оспы обезьян: постановление главного санврача

Приняты меры по предупреждению распространения оспы обезьян в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 11:32 Фото: WHO/Katson Maliro
И. о. главного государственного санитарного врача РК подписал постановление от 26 августа 2024 года "О проведении санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в РК", сообщает Zakon.kz.

Согласно тексту документа, акиматы обязаны обеспечить:

  • проведение обучения по повышению настороженности медицинских работников организаций здравоохранения независимо от форм собственности по выявлению лиц с подозрением на заболевание оспой обезьян, сбора эпидемиологического анамнеза, изоляции, лечения, медицинского наблюдения за контактными лицами;
  • готовность инфекционных стационаров на случай завоза больного (лиц с подозрением) оспой обезьян;
  • диагностику и транспортировку больного (с подозрениемна заболевание) оспой обезьян;
  • предоставление экстренного извещения о каждом случае заболевания человека оспой обезьян и подозрения на заболевание оспой обезьян (как при выявлении случая особо опасной инфекции I группы патогенности);
  • отбор и направление на лабораторное исследование материала от больных (лиц с подозрением) оспой обезьян;
  • соблюдение требований биологической безопасности в инфекционных и иных организациях здравоохранения при выявлении, госпитализации и лечении больных (лиц с подозрением) оспой обезьян;
  • наличие в организациях здравоохранения неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (СИЗ), лекарственных и дезинфекционных средств;
  • проведение межведомственных учений по готовности к реагированию на случай завоза оспы обезьян;
  • медицинское наблюдение за иностранными студентами (медицинские пункты вузов), в том числе граждан РК, прибывших или посетивших в течение последнего 21 дня эндемичные страны по оспе обезьян согласно объявленному списку ВОЗ;
  • информирование населения по вопросам профилактики оспы обезьян в период эпидемического осложнения в мире.

Также акиматы должны обеспечить проведение обучающих тренингов для представителей субъектов торговли, общественного питания, сферы оказания бытовых услуг о соблюдении мер профилактики и предупреждения распространения оспы обезьян, при проведении культурно-массовых мероприятий с участием иностранных граждан, в том числе во время проведения Всемирных игр кочевников.

Министерство транспорта обязали обеспечить:

  • при необходимости установку системы бесконтактного измерения температуры в терминалах международных аэропортов;
  • наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), антисептиков для рук, дезинфицирующих средств на транспортных средствах;
  • наблюдение за состоянием здоровья пассажиров, членов экипажа и поездной бригады при подозрении на заболевание у пассажира, информирование наземной службы пункта пропуска о состоянии здоровья пассажира;
  • контроль рассадки пассажиров в транспортное средство строго по посадочным местам;
  • текущую профилактическую дезинфекцию транспортных средств после каждого рейса;
  • текущую профилактическую дезинфекцию всех помещений аэропортов, железнодорожных, морских вокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров, задействованных в высадке пассажиров;
  • в случае получения информации от командира воздушного, морского судна, машиниста локомотивной бригады о наличии пассажира с подозрением на заболевание оспой обезьян, информирование в соответствии со схемой оповещения органов государственного контроля и причастных служб;
  • готовность причастных служб пункта пропуска к встрече международного транспортного средства с пассажиром с подозрением на заболевание оспой обезьян;
  • беспрепятственное направление транспортного средства на санитарную стоянку (причал);
  • ограждение санитарной стоянки (причал), пассажирского вагона предупреждающими надписями, с подводом (подвозом) к санитарной стоянке (причалу) питьевой воды, установку биотуалета и контейнера для сбора мусора с крышками;
  • беспрепятственный пропуск в режимную зону специалистов санитарно-карантинного контроля, консультантов, бригады скорой медицинской помощи, дезинфекционной службы и их сопровождение по режимной зоне от контрольно-пропускного пункта до стоянки или до изолятора пассажирского терминала;
  • координацию выполнения мероприятий заинтересованными службами пункта пропуска;
  • беспрепятственный процесс эвакуации/госпитализации больного, исключая контакт с пассажирами других рейсов в случае регистрации;
  • повышенный режимный контроль на территории международного пункта пропуска, где проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия;
  • медицинское наблюдение за контактными работниками в течение инкубационного периода инфекционного заболевания.

МВД в случае выявления больного с подозрением на заболевание оспой обезьян обеспечить:

  • установление постов наблюдений в пунктах пропуска международных аэропортов, международных железнодорожных стыковых станций, морских портов и в Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" через Государственную границу РК, совпадающую с Таможенной границей ЕАЭС;
  • сопровождение бригады скорой медицинской помощи, прибывшей из города, до контрольно-пропускного пункта;
  • по запросу Департамента на транспорте оперативное представление информации по контактным пассажирам (Ф.И.О., адрес постоянного места проживания, цель визита, места временного нахождения).

Пограничной службе КНБ:

  • обеспечить контроль за лицами, прибывающими в РК, которыми в течение последнего 21 дня посещались эндемичные страны;
  • в случае выявления лиц, прибывших или посещавших в течение последнего 21 дня эндемичные страны, незамедлительно информировать специалистов санитарно-эпидемиологической службы с предоставлением данных по пассажирам (Ф.И.О., адрес постоянного места проживания, цель визита, места временного нахождения, контакты).

Министерство финансов в лице Комитета государственных доходов должно обеспечить:

  • усиление санитарно-карантинного контроля на автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу РК;
  • проведение обязательной бесконтактной термометрии всех лиц (пассажиры, перевозчики, водители транспортных средств и другие) в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу РК, совпадающую с Таможенной границей ЕАЭС;
  • наличие в санитарно-карантинных пунктах СИЗ и дезинфекционных средств;
  • в случае выявления пассажира с подозрением на заболевание оспой обезьян в автомобильных пунктах пропуска незамедлительное информирование в соответствии со схемой оповещения территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля и причастных служб с обеспечением его изоляции до прибытия работников медицинских организаций;
  • проведение семинаров среди специалистов заинтересованных ведомств, подведомственных органов и организаций с включением тренировочных занятий по вопросам предупреждения завоза оспы обезьян;
  • инструктаж сотрудников органов контроля в автомобильных пунктах пропуска на Государственной границе РК, водителей автобусов, осуществляющих международные пассажирские перевозки, о мерах профилактики и предупреждения распространения оспы обезьян;
  • проведение санитарно-просветительной и разъяснительной работы в автомобильных пунктах пропуска на Государственной границе РК среди водителей и пассажиров по профилактике и предупреждению распространения оспы обезьян.

Министерство туризма и спорта совместно с Ассоциацией туроператоров РК должны обеспечить:

  • информирование туроператоров об эпидемиологической ситуации в мире по заболеваемости карантинными и особо опасными инфекциями, в том числе по оспе обезьян, выезжающих за рубеж  граждан РК, в том числе в эндемичные страны;
  • разработку и распространение рекомендации (памятки, буклеты и др.) о соблюдении мер профилактики оспы обезьян для выезжающих за рубеж граждан.

Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан обеспечить:

  • профилактические меры по предупреждению завоза и распространения случаев заболевания оспой обезьян в РК среди иностранных студентов вузов страны, являющихся гражданами эндемичных стран;
  • информирование иностранных студентов, обучающихся в вузах страны, прибывших и (или) посетивших в течение последнего 21 дня эндемичные страны, о соблюдении мер профилактики и предупреждения распространения оспы обезьян, контроль за прибывающими студентами;
  • местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, списками иностранных студентов, прибывших и (или) посетивших в течение последнего 21 дня эндемичные страны.

Национальный центр экспертизы и Национальный центр общественного здравоохранения и Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева обязали обеспечить:

  • готовность лабораторий и необходимый запас ПЦР тест-систем для диагностики оспы обезьян;
  • готовность лабораторий к приему проб и проведению исследований на оспу обезьян;
  • организацию сбора, транспортировки и тестирования на оспу обезьян образцов материала методом ПЦР и оповещение о случаях с положительным результатом лабораторного обследования ПЦР комитета в установленном порядке, как при особо опасной инфекции.

Также документ содержит алгоритм организации и проведения противоэпидемических мероприятий.

Все противоэпидемические мероприятия в случае выявления больного (подозрительного на заболевание) оспой обезьян проводятся при установлении предварительного диагноза, который ставится на основании клинической картины заболевания и эпидемиологического анамнеза.

Экстренное извещение представляется на каждый случай заболевания (подозрения на заболевание) оспой обезьян, в порядке как при выявлении случая заболевания (подозрения) особо опасным инфекционным заболеванием.

Внеочередное донесение должно содержать следующие сведения:

  • фамилия, имя, отчество, пол и возраст больного;
  • адрес постоянного места жительства. Для иностранцев – подданство, для прибывших из-за рубежа – название страны, города откуда прибыл, каким видом транспорта прибыл, время и дата прибытия;
  • место работы, профессиональная деятельность;
  • предварительный диагноз (кем поставлен и на основании каких данных – клинических, эпидемиологических);
  • дата заболевания (появления первых симптомов);
  • дата появления температуры и сыпи;
  • локализация сыпи;
  • дата, время, место выявления больного и где находится в данное время;
  • клиническая картина и тяжесть заболевания;
  • краткий эпидемиологический анамнез (с обязательным отражением истории путешествий в течение последних трех недель (21 дня) до начала заболеваний, контакта с вероятным или подтвержденным случаем, связь и характер контакта с вероятными или подтвержденными случаями (если применимо);
  • история наличия множественных или анонимных сексуальных партнеров;
  • применение лекарственных препаратов и антибиотиков в связи с данным заболеванием;
  • данные о наличии прививки от натуральной оспы;
  • дата отбора материала для лабораторного исследования, вид биоматериала;
  • результат лабораторного исследования на момент составления донесения;
  • фамилии передавшего и принявшего сообщение, их должность, название учреждения, дата и час передачи сообщения.

Принцип организации противоэпидемических мероприятий предусматривает следующие мероприятия:

  • выявление больного (лица с подозрением на заболевание);
  • информация о выявленном больном (лице с подозрением на заболевание);
  • уточнение диагноза;
  • лечение;
  • наблюдение за больным с последующей его госпитализацией;
  • ограничительные меры;
  • выявление, наблюдение за лицами, контактировавшими с больным (круг контактных устанавливается по домашнему очагу, месту работы и учебы / детский сад, по организации здравоохранения, посещениям спортивных секций, общественных собраний и любых других вспоминаемых взаимодействий) и проведение экстренной профилактики;
  • информационно-разъяснительная работа.

Данные мероприятия проводятся организациями здравоохранения совместно с противочумными станциями (при наличии), территориальными подразделениями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, которые осуществляют методическое руководство и оказывают им консультативную и практическую помощь.

Организации здравоохранения должны иметь необходимый запас:

  • медикаментов для проведения симптоматической терапии;
  • расходных материалов для забора материала от больных на лабораторное исследование;
  • дезинфицирующих средств, обладающих противовирусной эффективностью;
  • средств личной профилактики и индивидуальной защиты (защитные костюмы) в количестве не менее одного комплекта для персонала поликлиник, амбулаторий, ФАПов, СКП, СКО и не менее двух – для приемных отделений больниц, моргов, станций скорой помощи, эпидбригад и эвакодезбригад на каждую смену лиц, занятых непосредственным обслуживанием больного.

Больные (с подозрением на заболевание) оспой обезьян направляются машиной скорой помощи в инфекционный стационар, а далее помещаются в изолированные палаты или боксы, имеющие отдельный вход.

Материал для лабораторного исследования при подозрении на оспу обезьян берется обученным медработником того учреждения, где находится больной.

Обо всех лицах, контактировавших с больным (с подозрением на заболевание) оспой обезьян, собирается информация по форме:

  • фамилия, имя, отчество;
  • год рождения;
  • место жительства;
  • место работы (название предприятия, учреждения, адрес);
  • контакт с больным (где, когда, степень и продолжительность контакта, путь следования);
  • прививки против натуральной оспы (при наличии) и другие медицинские манипуляции (когда проводились);
  • дата и час составления списка и подпись лица, составившего список, с указанием учреждения и занимаемой должности.

Медицинский персонал, обслуживающий больных (с подозрением на заболевание) оспой обезьян, и контактные лица, общавшиеся с больным, подлежат медицинскому наблюдению в течение срока инкубационного периода (21 день).

Контактные лица наблюдаются на дому в течение 21 дня после последнего контакта с больным (с подозрением на заболевание) оспой обезьян или зараженным материалом, с осуществлением ежедневного мониторинга состояния здоровья участковым врачом организации здравоохранения по месту жительства.

Наблюдение за контактными проводится ежедневно на предмет появления клинических признаков/симптомов (сыпь, температура, воспаление лимфоузлов и другие). Контактные лица должны измерять свою температуру два раза в день.

При появлении признаков оспы обезьян у контактных лиц проводится их осмотр и изоляция и госпитализация в инфекционный стационар с последующим лабораторным обследованием.

Кроме того, постановлением утвержден Алгоритм проведения дезинфекционных мероприятий в очагах больных оспой обезьян, зданиях аэропортов, железнодорожных вокзалов, автомобильных пунктов пропуска и морских портов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров.

После госпитализации больного (лица с подозрением на заболевание) оспой обезьян заключительную дезинфекцию в очаге проводят филиалы НЦЭ.

Перед входом в палату больного в специальном шкафу или на столе должны находиться СИЗ и вирулицидные дезинфицирующие средства.

После осмотра и оказания помощи больному одежда медицинского персонала (кроме пижамы) подлежит обеззараживанию способом замачивания в растворе вирулицидного дезинфицирующего средства.

Для обеззараживания костюма предусматриваются отдельные емкости с дезинфицирующим раствором для обработки: сапог или галош, рук в перчатках в процессе снятия костюма, ватно-марлевых масок, халата, косынки (капюшона), полотенца, перчаток. Очки (щитки) погружаются в 70° спирт.

За каждой палатой закрепляют отдельные инструменты и предметы ухода. Все изделия медицинского назначения и предметы ухода подлежат дезинфекции сразу после применения.

При обработке посуды ее погружают в вирулицидный дезинфицирующий раствор, используя соответствующий режим дезинфекции. После дезинфекции посуду тщательно промывают водой и высушивают.

Постельные принадлежности (одеяла, матрацы, подушки), одежда, обувь подлежат камерной обработке после выписки больного.

Вещи, не подлежащие обработке в камере, следует замачивать в растворе вирулицидного дезинфицирующего средства.

Персонал, осуществляющий дезинфекцию, должен быть одет в СИЗ с дополнительным включением фартука, второй пары резиновых перчаток, нарукавников, экрана (для защиты лица).

Пищу для больных доставляют в посуде кухни к служебному входу незараженного блока, где переливают и перекладывают из посуды кухни в посуду буфетной. Посуду, в которой пища поступила в отделение, обеззараживают кипячением, после чего бак с посудой передают в буфетную, где ее моют и хранят. Раздаточная должна быть снабжена всем необходимым для обеззараживания остатков пищи. Индивидуальную посуду обеззараживают кипячением.

В период эпидосложнения организацией здравоохранения ведется контроль дезинфекционного режима и обеззараживания сточных вод стационара.

В целях обеспечения усиленного противоэпидемического режима в зданиях аэропортов, железнодорожных вокзалов, автомобильных пунктов пропуска и морских портов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров проводятся:

  • очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров и другие работы систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха в соответствии с графиком плановых профилактических работ;
  • частое проветривание всех помещений;
  • инструктаж среди сотрудников по алгоритму использования средств индивидуальной защиты, о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп, а также отслеживание их неукоснительного соблюдения;
  • текущая и генеральная уборки с применением моющих и вирулицидных дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров, протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами вирулицидных дезинфицирующих средств) пола, окон, стен, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров.

В аэропортах, железнодорожных вокзалах, автомобильных пунктах пропуска, морских портах, автостанциях и пунктах обслуживания пассажиров на видных и доступных местах (залы ожидания, комнаты матери и ребенка), у входа или в санитарных узлах устанавливаются устройства для обработки рук.

В аэропортах, вокзалах организуется работа медицинского или здравпункта с изолятором с обеспечением следующих требований:

  • постоянное присутствие медперсонала;
  • соблюдение дезинфекционного режима;
  • обеспечение необходимыми лекарственными средствами, медицинским оборудованием и медицинскими изделиями (термометрами, шпателями, медицинскими масками);
  • обеспечение сотрудников СИЗ и средствами дезинфекции;
  • в случае ухудшения состояния здоровья сотрудников аэропортов, вокзалов размещать в изоляторе медицинского пункта до прибытия скорой медицинской помощи.

Администрация аэропортов и вокзалов обеспечивает:

  • персонал СИЗ (маски, перчатки);
  • проведение ревизии систем кондиционирования, вентиляции и замену вентиляционных фильтров в зданиях аэропортов, вокзалов;
  • проведение дезинфекции общественного транспорта по окончанию смены (рейса, маршрута);
  • наличие неснижаемого запаса СИЗ, антисептиков для рук, вирулицидных дезинфицирующих средств;
  • проветривание салона транспортного средства, влажную уборку салона с применением вирулицидных дезинфицирующих средств, протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами вирулицидных дезинфицирующих средств) пола, окон, стен, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров, во время стоянки по окончании маршрута;
  • использование персоналом СИЗ (маски), антисептиков для рук, дезинфицирующих средств.

Постановление вводится в действие с 28 августа 2024 года.

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