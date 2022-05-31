Куда сходить 1 июня в Алматы – опубликован список мероприятий
Список мероприятий на 1 июня – Международный день защиты детей:
10:00 – День открытых дверей в детской городской библиотеке им. И.А. Крылова (книжная выставка, игры, викторина «Бақытты балалық шақ»);
10:00 – 14:00 – праздничный час «Бар мейіріміміз балаларға» в библиотеке №33 (ул. Толе би, д. 160);
11:00 – концерт «Балғын балалар – біздің болашағымыз» в Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа;
11:00 – фестиваль Bala Fest во Дворце школьников Алматы;
11:00 – презентация книги стихов и песен «Балауса кездер қайдасың» в Alatau creative hub;
11:00 – 13:00 – праздничное мероприятие (буккроссинг, концерт, книжная ярмарка, национальные игры, конкурс рисунков на асфальте) в Парке им. Ганди;
11:00 – праздничное мероприятие «Пусть всегда смеются дети» в Family park;
11:00 – концерт «Өнер мектебі» на сцене по ул. Дуйсенова, уг. Брусиловского;
11:00 – 13:00 – концерт в парке «Гульдер»;
12:00 – концертно-развлекательная программа в рамках «Алматы бала фест» в Парке им. Сейфуллина, (ул. Щербакова, уг. ул. Шолохова);
12:00 – 16:00 – праздничное мероприятие с развлекательными программами на фуд-корте ТРЦ MOSKVA;
13:00 – 16:00 – праздничные программы на фуд-корте ТРЦ «Гранд Парк»;
15:00 – концерт «Мир прекрасного детства» Государственной хоровой капеллы им. Б. Байкадамова в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла;
16:30 – концерт «Бала-біздің бақытымыз», выставка детских произведений искусства, созданных в центрах искусств района (ул. Шугыла, д. 347);
17:00 – двухчасовой районный праздничный концерт (ул. Шугыла, д. 347);
17:30 – показательные выступления детей от трех до пяти лет по каратэ (ул. Шугыла, д. 347);
19:00 – концерт «Бала біздің бақытымыз» (ул. Шугыла, д. 347).
Также в акимате перечислили мероприятия, которые рассчитаны на весь день:
День открытых дверей «Балалар жүрегінің жылуы» в библиотеке №33 (ул. Толе би, д. 160);
День открытых дверей «Әлемге бала көзімен қарайық!» в Государственной юношеской библиотеке им. Жамбыла (ул. Назарбаева, д. 43);
прием детей ведущими многопрофильными специалистами в поликлиниках города, детской многопрофильной больнице №2;
бесплатные экскурсии для детей в Алматинском зоопарке.
С 1 по 14 июня будет проходить выставка фоторабот Дарьи Лапиной «Под голубым небом» в галерее «Алматы» (пр. Достык, д. 44), а с 1 июня по 3 июля – выставка «Дети в изобразительном искусстве» в Государственном музее искусств им А. Кастеева.
Новость по теме