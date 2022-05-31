Куда сходить 1 июня в Алматы – опубликован список мероприятий

Фото: akorda.kz

Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира. В акимате Алматы рассказали, куда жители мегаполиса могут сходить, чтобы отпраздновать 1 июня, передает Zakon.kz.