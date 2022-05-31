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Куда сходить 1 июня в Алматы – опубликован список мероприятий

Алматы, Международный день защиты детей, мероприятия, список, акимат Фото: akorda.kz
Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира. В акимате Алматы рассказали, куда жители мегаполиса могут сходить, чтобы отпраздновать 1 июня, передает Zakon.kz.

Список мероприятий на 1 июня – Международный день защиты детей:

  • 10:00 – День открытых дверей в детской городской библиотеке им. И.А. Крылова (книжная выставка, игры, викторина «Бақытты балалық шақ»);

  • 10:00 – 14:00 – праздничный час «Бар мейіріміміз балаларға» в библиотеке №33 (ул. Толе би, д. 160);

  • 11:00 – концерт «Балғын балалар – біздің болашағымыз» в Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа;

  • 11:00 – фестиваль Bala Fest во Дворце школьников Алматы;

  • 11:00 – презентация книги стихов и песен «Балауса кездер қайдасың» в Alatau creative hub;

  • 11:00 – 13:00 – праздничное мероприятие (буккроссинг, концерт, книжная ярмарка, национальные игры, конкурс рисунков на асфальте) в Парке им. Ганди;

  • 11:00 – праздничное мероприятие «Пусть всегда смеются дети» в Family park;

  • 11:00 – концерт «Өнер мектебі» на сцене по ул. Дуйсенова, уг. Брусиловского;

  • 11:00 – 13:00 – концерт в парке «Гульдер»;

  • 12:00 – концертно-развлекательная программа в рамках «Алматы бала фест» в Парке им. Сейфуллина, (ул. Щербакова, уг. ул. Шолохова);

  • 12:00 – 16:00 – праздничное мероприятие с развлекательными программами на фуд-корте ТРЦ MOSKVA;

  • 13:00 – 16:00 – праздничные программы на фуд-корте ТРЦ «Гранд Парк»;

  • 15:00 – концерт «Мир прекрасного детства» Государственной хоровой капеллы им. Б. Байкадамова в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла;

  • 16:30 – концерт «Бала-біздің бақытымыз», выставка детских произведений искусства, созданных в центрах искусств района (ул. Шугыла, д. 347);

  • 17:00 – двухчасовой районный праздничный концерт (ул. Шугыла, д. 347);

  • 17:30 – показательные выступления детей от трех до пяти лет по каратэ (ул. Шугыла, д. 347);

  • 19:00 – концерт «Бала біздің бақытымыз» (ул. Шугыла, д. 347).

Также в акимате перечислили мероприятия, которые рассчитаны на весь день:

  • День открытых дверей «Балалар жүрегінің жылуы» в библиотеке №33 (ул. Толе би, д. 160);

  • День открытых дверей «Әлемге бала көзімен қарайық!» в Государственной юношеской библиотеке им. Жамбыла (ул. Назарбаева, д. 43);

  • прием детей ведущими многопрофильными специалистами в поликлиниках города, детской многопрофильной больнице №2;

  • бесплатные экскурсии для детей в Алматинском зоопарке.

С 1 по 14 июня будет проходить выставка фоторабот Дарьи Лапиной «Под голубым небом» в галерее «Алматы» (пр. Достык, д. 44), а с 1 июня по 3 июля – выставка «Дети в изобразительном искусстве» в Государственном музее искусств им А. Кастеева.

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