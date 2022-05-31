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Как казахстанцы отметят День защиты детей

дети, праздник, Казахстан Фото: pixabay
Завтра, 1 июня, в стране будут праздновать День защиты детей. В этот день для юных жителей республики будут организованы различные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Накануне редакция Zakon.kz провела небольшой опрос в социальных сетях. Читателям был адресован вопрос: «Где и как вы празднуете День защиты детей?». Результаты показали, что большинство вовсе не отмечают этот праздник. Для них – это обычный день календаря. Также есть и те казахстанцы, кто отмечает праздник. Из них большинство, как выяснилось, идут гулять в парк. В тихом семейном кругу празднуют еще 15% опрошенных. Еще 5% респондентов предпочитают давать детям деньги на самостоятельное развлечение.

Своих детей нет. Племянникам и крестнице даю деньги на развлечения и дарю книжки. Жительница Нур-Султана Жания Уранкаева
Если на выходной выпадает – идем в парк, если на будний день – покупаем игрушку.Жительница Нур-Султана Анель Касымова
Гуляем в парке и по городу, на аттракционы не ходим. Можем посидеть в кафе, и потом уже устроить праздничный ужин дома. Астанчанка Алтын Исмаилова

Ранее руководитель городского управления образования Касымхан Сенгазыев сообщил, что ко Дню защиты детей в столице планируется открытие филиала Дворца школьников им. аль-Фараби в ЖК «Нурсая». Отмечается, что здесь смогут заниматься в различных кружках более 1200 детей.

В то же время на базе Дворца школьников имени аль-Фараби распахнет двери Центр креативного образования SANA по IT-направлениям с охватом более 400 детей на бесплатной основе.

Кроме того, в честь праздника откроется собственное здание Детской художественной школы по адресу: ул. Кенесары, д. 41.

В Амфитеатре между тем состоится республиканский фестиваль BALAPAN ӘЛЕМІ, где примут участие более тысячи детей.

В парках «Столичный», «Триатлон-парк», «Жетісу», «Жерұйық», Сквере писателей, Demalys Promenad и на «Арбате» будут организованы праздничные концертные программы, спортивные состязания и конкурсы.

В этот день начнет работу молодежный трудовой отряд «Жасыл ел».

Отмечается, что 1 июня глава государства в Алматы примет участие в мероприятии по случаю Дня защиты детей и в торжественной сессии общего собрания Национальной академии наук.

В акимате Алматы сообщили, что 1 июня проезд в общественном транспорте для детей будет бесплатным.

Мадина Мамырханова
Алматы Казахстан Нур-Султан
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