В акимате Алматы опровергли фейк о бесплатной раздаче еды и напитков 1 июня
Фото: Zakon.kz
Акимат города Алматы предупреждает об очередном фейке, распространяемом в соцсетях, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях и в мессенджерах распространяют недостоверную информацию! Аудиосообщение, предоставленное женским голосом, распространяет фейковую информацию о выделении денег акиматом на организацию бесплатной раздачи еды, напитков, сладостей и развлекательных услуг для детей в местах проведения мероприятий по случаю Дня защиты детей завтра, 1 июня. Пресс-служба акимата города Алматы
Акимат сообщает следующее: утвержденный список мероприятий размещен на официальном сайте акимата и также разослан СМИ.
О бесплатной раздаче еды, напитков и прочих услуг речи не идет.
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