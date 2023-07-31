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В акимате Алматы опровергли информацию о замене цельных гранитных плит на новые

В акимате Алматы лопровергли информацию, что меняют цельные гранитные плиты на новые Фото: пресс-служба акимата Алматы
В акимате Алматы прокомментировали информацию, распространяемую в соцсетях о том, что городские власти заменяют в парках скверах гранитные плиты на новые, худшего качества, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в акимате, в мегаполисе ведется реконструкция парков и скверов, пришедших в негодное состояние. Основная цель – создать комфортные условия для времяпровождения горожан.

"Следует отметить, что распространяемая в социальных сетях информация о якобы замене целых гранитных плит на новые не соответствует действительности. Так, в вошедших в видеокадры скверах имени Валиханова и со стороны Кунаева порядка 80-85% гранитного плитняка сохранится, замене подлежат только единичные плиты, находящиеся в разбитом состоянии и не подлежащие восстановлению", - говорится в сообщении.

Согласно информации акимата Медеуского района, в текущем году начаты работы по капитальному ремонту и реставрации памятника архитектуры - здания Национальной академии наук при Президенте РК.


В акимате Алматы опровергли информацию, что меняют цельные гранитные плиты на новые

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В рамках данного проекта также запланированы работы по благоустройству прилегающих территорий. В сквере имени Шокана Валиханова начаты ремонтные работы с реставрацией гранитного плитняка. Они будут сняты для очистки, а после шлифовки установлены обратно.

"Важно отметить, что гранитные плиты подпорных стен, а также бордюры, обрамляющие цветники и тротуары, демонтажу не подлежат. Дополнительно в ходе ремонтных работ будет проведена очистка системы фонтанов. Завершение работ планируется в сентябре текущего года", - сказали в акимате.

Проведение аналогичных работ предусмотрено в сквере, примыкающем к зданию Академии наук со стороны улицы Кунаева. Гранитный плитняк здесь также будет отреставрирован и после очистки и шлифовки будет возвращен на место. Дополнительно в сквере будут установлены опоры освещения и посажены кустарники и цветники. Сроки завершения - в октябре этого года.


В акимате Алматы опровергли информацию, что меняют цельные гранитные плиты на новые

Фото: акимат Алматы

Также в акимате отметили, что работы по двум объектам будут осуществлены за счет частных средств.

Вместе с тем в рамках программы "Бюджет народного участия" начат ремонт в сквере вдоль улицы Пушкина. Здесь будут отреставрированы опоры освещения, заменена брусчатка перед памятником С. Пушкину, установлена автополивочная система зеленых насаждений, посажены кустарники и цветники.

В акимате также отметили, что гранитные плиты вокруг фонтана "Знаки Зодиака" находятся в удовлетворительном состоянии и демонтироваться не будут. Работы будут завершены в октябре текущего года.

Ранее сообщалось о проводимых реставрационных работах наружного освещения в сквере имени Д. Кунаева. На сегодня реставрация 26 опор и 56 светильников завершена.

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