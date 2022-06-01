Президент поздравил казахстанцев с Днем защиты детей

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в мире нет ничего важнее счастья и улыбок детей. И создание благоприятных условий для развития подрастающего поколения является одной из главных задач государства, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поздравил юных казахстанцев и сограждан с Международным днем защиты детей, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Международный день защиты детей – прекрасный праздник, наполненный особой радостью и теплотой.

Этот день еще раз напоминает нам всем, что в мире нет ничего важнее счастья и улыбок детей. Создание благоприятных условий для всестороннего развития подрастающего поколения всегда было одной из главных задач нашего государства. Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что в Казахстане продолжается строительство уютных детских садов и современных школ. Открываются инновационные центры, дворцы школьников и спортивные площадки, а также запускаются кружки и секции.

В рамках Года детей реализуется множество новых полезных проектов, проходят различные мероприятия, нацеленные на раскрытие потенциала каждого ребенка. С каждым годом государство будет усиливать это направление работы, поскольку благополучие детей является основой устойчивого прогресса и светлого будущего нашей страны. Касым-Жомарт Токаев

Дата этого праздника была учреждена в 1949 году по решению конгресса Международной демократической федерации женщин. Регулярно он отмечается с 1950 года.

Впервые идея учреждения такого праздника прозвучала в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, которая была посвящена вопросам благополучия детей.