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Готов ли Абаев уйти в отставку, если вина Мухамедиулы подтвердится

Даурен Абаев Фото: primeminister.kz
Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев ответил на вопрос, готов ли он уйти в отставку, если подозрения в отношении главы Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы подтвердятся, сообщает Zakon.kz.
Если эти дела были при мне, то я готов уйти в отставку. Когда это было – вопрос к Антикору.Даурен Абаев

Отметим, Даурен Абаев был назначен министром культуры и спорта Казахстана 11 января после отставки правительства.

Напомним, Антикоррупционная служба Нур-Султана проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Казахстана и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 млн тенге, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

Глава Нацмузея Арыстанбек Мухамедиулы на сегодняшний день находится под арестом.

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Тамила Языкова
МКС РК Абаев Даурен Мухамедиулы Арыстанбек Казахстан
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