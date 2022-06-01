Готов ли Абаев уйти в отставку, если вина Мухамедиулы подтвердится
Фото: primeminister.kz
Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев ответил на вопрос, готов ли он уйти в отставку, если подозрения в отношении главы Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы подтвердятся, сообщает Zakon.kz.
Если эти дела были при мне, то я готов уйти в отставку. Когда это было – вопрос к Антикору.Даурен Абаев
Отметим, Даурен Абаев был назначен министром культуры и спорта Казахстана 11 января после отставки правительства.
Напомним, Антикоррупционная служба Нур-Султана проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Казахстана и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 млн тенге, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».
Глава Нацмузея Арыстанбек Мухамедиулы на сегодняшний день находится под арестом.
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