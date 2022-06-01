Не создавайте ажиотаж – Султанов о ситуации с сахаром
Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов рассказал о текущей ситуации с сахаром, передает корреспондент Zakon.kz.
В частности, журналисты попросили главу Минторговли прокомментировать недавнее заявление об отсутствии сахара в Нур-Султане.
Просьба не вырывать из контекста и не создавать ненужных ажиотажей. В своем блоге я отвечал на конкретный вопрос про рынок «Шапагат». В связи с изменяющейся логистикой в отдельных магазинах, на отдельных базарах сахар может кратковременно отсутствовать. Но в целом по балансу производства, импорта и потребления сахара у нас дефицита нет.Бахыт Султанов
По его словам, в Казахстане сахар в основном производят из импортного сырья. Ведомство сейчас работает над тем, чтобы облегчить логистику, которая бы существенно не влияла на ценообразование.
На сегодняшний день средняя цена сложилась на уровне 432 тенге. И она будет зависеть от мировых цен на сырье.
Сахар к нам идет из Бразилии, Индии, через другие каналы. В конце этого месяца будут переговоры по Транскаспийскому коридору. Мы недавно провели переговоры, обсуждаем использование транспортных коридоров Ирана. А во время визита премьер-министра в Москву обсуждали вопросы логистики через Россию.Бахыт Султанов
31 мая глава Комитета торговли МТИ заявил, что запас по сахару составляет 67 тыс. тонн. Он также призвал казахстанцев не поддаваться всеобщему ажиотажу
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