Не создавайте ажиотаж – Султанов о ситуации с сахаром

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов рассказал о текущей ситуации с сахаром, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, журналисты попросили главу Минторговли прокомментировать недавнее заявление об отсутствии сахара в Нур-Султане.

Просьба не вырывать из контекста и не создавать ненужных ажиотажей. В своем блоге я отвечал на конкретный вопрос про рынок «Шапагат». В связи с изменяющейся логистикой в отдельных магазинах, на отдельных базарах сахар может кратковременно отсутствовать. Но в целом по балансу производства, импорта и потребления сахара у нас дефицита нет. Бахыт Султанов

По его словам, в Казахстане сахар в основном производят из импортного сырья. Ведомство сейчас работает над тем, чтобы облегчить логистику, которая бы существенно не влияла на ценообразование.

На сегодняшний день средняя цена сложилась на уровне 432 тенге. И она будет зависеть от мировых цен на сырье.

Сахар к нам идет из Бразилии, Индии, через другие каналы. В конце этого месяца будут переговоры по Транскаспийскому коридору. Мы недавно провели переговоры, обсуждаем использование транспортных коридоров Ирана. А во время визита премьер-министра в Москву обсуждали вопросы логистики через Россию. Бахыт Султанов

31 мая глава Комитета торговли МТИ заявил, что запас по сахару составляет 67 тыс. тонн. Он также призвал казахстанцев не поддаваться всеобщему ажиотажу