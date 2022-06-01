Госфинансирование науки возросло на 70% – Токаев
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, передает Zakon.kz.
В целом, за последние три года государственное финансирование науки возросло на 70%. Изменен формат работы национальных научных советов. Их состав обновлен на 85% на основе объективных наукометрических показателей ученых. Заседания советов проходят в режиме онлайн, внедрен институт апелляции их решений.Касым-Жомарт Токаев
Как отметил глава государства, «усилена комплексная поддержка молодых ученых».
Последовательно увеличивается количество грантов для обучения по программам докторантуры. Повышена стипендия докторантов. Введены специальные гранты для постдокторантов. Как итог, круг молодых ученых страны за последние два года расширился более чем на одну тысячу человек. В целях повышения квалификации ученых в мировых научных центрах выделяются гранты для прохождения стажировок.Касым-Жомарт Токаев
Напомним, 31 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.
Токаев посетил детский фестиваль в Алматы
Новость по теме
0
Показать комментарии