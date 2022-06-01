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Токаев посетил детский фестиваль в Алматы

Алматы, дети, фестиваль, Токаев, участие Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, посетил «Алматы БалаFest» и поздравил победителей детского фестиваля, передает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы государства, в День защиты детей в заключительных мероприятиях фестиваля приняли участие около тысячи юных казахстанцев.

Территория Ботанического сада, где проходил творческий смотр, была поделена на несколько тематических участков. Это зона «ART SPACE», книжная выставка «Кітаптар қазынасы», экологическая зона «ECO LAB», зона «Шахмат әлемі», зона «ROBO LAND» и концертная площадка «Жас өрендер».

Алматы, дети, фестиваль, Токаев, участие

Фото: akorda.kz

Алматы, дети, фестиваль, Токаев, участие

Фото: akorda.kz

Глава государства ознакомился с достижениями лауреатов фестиваля и поздравил их с успехом. В беседе с участниками он отметил, что дети – это будущее нашей страны.

Алматы, дети, фестиваль, Токаев, участие

Фото: akorda.kz

В завершение состоялась церемония награждения победителей фестиваля «Алматы БалаFest» – детей разных возрастов и возможностей, участвовавших в конкурсной программе в течение месяца. Фестиваль проводился по таким направлениям, как литература, изобразительное искусство, спорт, декоративно-прикладное искусство, экоконкурс, вокал и хореография, IT-сфера. Всего в конкурсе приняли участие более 300 тыс. детей.

Алматы, дети, фестиваль, Токаев, участие

Фото: akorda.kz

Алматы, дети, фестиваль, Токаев, участие

Фото: akorda.kz

Алматы, дети, фестиваль, Токаев, участие

Фото: akorda.kz

Алматы, дети, фестиваль, Токаев, участие

Фото: akorda.kz

Алматы, дети, фестиваль, Токаев, участие

Фото: akorda.kz

Алматы, дети, фестиваль, Токаев, участие

Фото: akorda.kz

Также в Telegram-канале Акорды опубликовали фото и видео с фестиваля.

Напомним, 31 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.

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Токаев Касым-Жомарт Алматы
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