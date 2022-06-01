Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Прямой эфир в соцсети лжесотрудника Антикора прокомментировали в агентстве

заявление, Антикор, лжесотрудник Фото: akorda.kz
В Агентстве по противодействию коррупции Казахстана сделали заявление по видео с участием задержанного Нурбола Каримова, сообщает Zakon.kz.
В сетях распространяется видео, в котором задержанный Антикоррупционной службой Нурбол Каримов якобы вышел в прямой эфир в Instagram и транслировал задержание водителя, который на автомобиле грубо нарушал ПДД в Алматы.Агентство по противодействию коррупции РК

В ведомстве отмечают, что Нурбол Каримов с 20 мая с санкции суда содержится под стражей сроком на два месяца.

Новость по теме

Лжесотрудник Антикора требовал выдать участок на побережье Каспия

В отношении него расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий. Кроме того, в ходе досудебного расследования установлен дополнительный факт подстрекательства к даче взятки должностным лицам в городе Алматы.Агентство по противодействию коррупции РК

Каримов, как уточнили в Антикоре, мог совершать другие аналогичные преступления и ранее.

Всех располагающих информацией по аналогичным фактам в Антикоре просят обращаться в службу по номерам: 1424, +7-778-783-93-01.

Анастасия Московчук
Антикор Казахстан
0
Показать комментарии
Все
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Курс доллара упал на 12 тенге
Ретроградный Меркурий и полнолуние: как изменится жизнь представителей знаков зодиака в июне
Огромные шансы влюбиться летом: назван Топ-4 знаков зодиака
В Нацбанке рассказали, почему укрепился тенге
Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления