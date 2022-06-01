Прямой эфир в соцсети лжесотрудника Антикора прокомментировали в агентстве
Фото: akorda.kz
В Агентстве по противодействию коррупции Казахстана сделали заявление по видео с участием задержанного Нурбола Каримова, сообщает Zakon.kz.
В сетях распространяется видео, в котором задержанный Антикоррупционной службой Нурбол Каримов якобы вышел в прямой эфир в Instagram и транслировал задержание водителя, который на автомобиле грубо нарушал ПДД в Алматы.Агентство по противодействию коррупции РК
В ведомстве отмечают, что Нурбол Каримов с 20 мая с санкции суда содержится под стражей сроком на два месяца.
В отношении него расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий. Кроме того, в ходе досудебного расследования установлен дополнительный факт подстрекательства к даче взятки должностным лицам в городе Алматы.Агентство по противодействию коррупции РК
Каримов, как уточнили в Антикоре, мог совершать другие аналогичные преступления и ранее.
Всех располагающих информацией по аналогичным фактам в Антикоре просят обращаться в службу по номерам: 1424, +7-778-783-93-01.
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