Прямой эфир в соцсети лжесотрудника Антикора прокомментировали в агентстве

В Агентстве по противодействию коррупции Казахстана сделали заявление по видео с участием задержанного Нурбола Каримова, сообщает Zakon.kz.

В сетях распространяется видео, в котором задержанный Антикоррупционной службой Нурбол Каримов якобы вышел в прямой эфир в Instagram и транслировал задержание водителя, который на автомобиле грубо нарушал ПДД в Алматы. Агентство по противодействию коррупции РК

В ведомстве отмечают, что Нурбол Каримов с 20 мая с санкции суда содержится под стражей сроком на два месяца.

Новость по теме Лжесотрудник Антикора требовал выдать участок на побережье Каспия

В отношении него расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий. Кроме того, в ходе досудебного расследования установлен дополнительный факт подстрекательства к даче взятки должностным лицам в городе Алматы. Агентство по противодействию коррупции РК

Каримов, как уточнили в Антикоре, мог совершать другие аналогичные преступления и ранее.