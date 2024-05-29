Антикор предупредил о фейковых звонках от агентства

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Пресс-служба Агентства Казахстана по противодействию коррупции предупредила казахстанцев о том, что мошенники создают фальшивые аккаунты в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) и звонят от имени сотрудников и руководства агентства, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, мошенники рассылают недостоверную информацию. "Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы", – рассказали в ведомстве.

Мошенники не перестают придумывать новые способы обмана населения. Не забывают они и использовать в своих схемах имена узнаваемых людей. К примеру, в одной из них фигурирует имя казахстанского инвестора Маргулана Сейсембаева.

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