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Антикор предупредил о фейковых звонках от агентства

мошенники стали звонить казахстанцам от имени Антикора, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 20:48 Фото: pixabay
Пресс-служба Агентства Казахстана по противодействию коррупции предупредила казахстанцев о том, что мошенники создают фальшивые аккаунты в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) и звонят от имени сотрудников и руководства агентства, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, мошенники рассылают недостоверную информацию.

"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы", – рассказали в ведомстве.


Мошенники не перестают придумывать новые способы обмана населения. Не забывают они и использовать в своих схемах имена узнаваемых людей. К примеру, в одной из них фигурирует имя казахстанского инвестора Маргулана Сейсембаева.

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