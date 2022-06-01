Ключевым источником финансирования науки должен выступить крупный частный сектор – Токаев
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В целях достижения уровня финансирования науки, сопоставимого с развитыми странами, необходимо стимулировать частные инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.
Наряду с государственным бюджетом, средствами недропользователей и национальных компаний ключевым источником финансирования науки должен выступить крупный частный сектор – индустриальные корпорации и другие организации.Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что при фонде «Самрук-Казына» создан Центр научно-технологических инициатив, в задачи которого «входит системное сотрудничество с научным сообществом для внедрения научных разработок в производство».
Проводится работа по обеспечению прозрачности отчислений и распределений средств недропользователей в размере 1% от затрат на добычу полезных ископаемых, выделяемых на НИОКР.Касым-Жомарт Токаев
Президент считает, что «настало время для предоставления более широких налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций в НИОКР и создания новых научных центров».
Кроме того, необходимо вовлечение в научно-исследовательскую деятельность местных исполнительных органов, которые могли бы тоже финансировать НИОКР.Касым-Жомарт Токаев
Глава государства подчеркнул, что «наука на местах должна быть преимущественно направлена на решение тех проблем, которые стоят в центре внимания экономики регионов».
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