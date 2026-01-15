Недропользователи будут отчислять на науку 1% от затрат на добычу в республиканский бюджет

Принят совместный приказ министра энергетики и министра науки и высшего образования, которым вносятся поправки в Правила финансирования научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ недропользователями в период добычи углеводородов и урана, сообщает Zakon.kz.

Правила предусматривают отчисления недропользователей на науку в размере 1% от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи углеводородов по итогам предыдущего года.

Для этого утвержден специальный код бюджетной классификации (КБК): 401103 – "Отчисления недропользователей на научно-исследовательские, научно-технические и (или) опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан".

Согласно правилам, недропользователь осуществляет ежегодные отчисления на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы в течение всего периода добычи, начиная со второго года, в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных по итогам предыдущего года.

В случае если сумма произведенных отчислений превышает один процент от затрат на добычу, понесенных по итогам предыдущего года, превышающая часть засчитывается в счет исполнения обязательств недропользователя по осуществлению указанных отчислений в следующем году.

Указывается, что определение затрат на добычу, понесенных недропользователем по итогам предыдущего года, с целью расчета обязательств отчислений на финансирование научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ осуществляется на основании данных отчета об исполнении лицензионно-контрактных условий для недропользователя в области углеводородов, предоставляемых недропользователями в уполномоченный орган в области углеводородов.

Совместный приказ вводится в действие с 23 февраля 2026 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили Концепцию создания и развития наукоемких территорий на 10 лет.