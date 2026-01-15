#Казахстан в сравнении
Право

Недропользователи будут отчислять на науку 1% от затрат на добычу в республиканский бюджет

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 12:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Принят совместный приказ министра энергетики и министра науки и высшего образования, которым вносятся поправки в Правила финансирования научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ недропользователями в период добычи углеводородов и урана, сообщает Zakon.kz.

Правила предусматривают отчисления недропользователей на науку в размере 1% от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи углеводородов по итогам предыдущего года.

Для этого утвержден специальный код бюджетной классификации (КБК): 401103 – "Отчисления недропользователей на научно-исследовательские, научно-технические и (или) опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан".

Согласно правилам, недропользователь осуществляет ежегодные отчисления на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы в течение всего периода добычи, начиная со второго года, в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных по итогам предыдущего года.

В случае если сумма произведенных отчислений превышает один процент от затрат на добычу, понесенных по итогам предыдущего года, превышающая часть засчитывается в счет исполнения обязательств недропользователя по осуществлению указанных отчислений в следующем году.

Указывается, что определение затрат на добычу, понесенных недропользователем по итогам предыдущего года, с целью расчета обязательств отчислений на финансирование научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ осуществляется на основании данных отчета об исполнении лицензионно-контрактных условий для недропользователя в области углеводородов, предоставляемых недропользователями в уполномоченный орган в области углеводородов.

Совместный приказ вводится в действие с 23 февраля 2026 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 12:02
Поправки о недрах и недропользовании подписал президент

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили Концепцию создания и развития наукоемких территорий на 10 лет.

Читайте также
В Казахстане создан научно-технический совет при Минэнерго
10:23, 12 января 2024
В Казахстане создан научно-технический совет при Минэнерго
Научные исследования на основе ГЧП будут проводить в Казахстане
10:32, 27 ноября 2024
Научные исследования на основе ГЧП будут проводить в Казахстане
Как будут развивать региональную науку: приняты методические рекомендации
09:41, 26 марта 2025
Как будут развивать региональную науку: приняты методические рекомендации
