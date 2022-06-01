За полгода в Африке от оспы обезьян умерло около 70 человек

Руководитель секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с оспой Розамунд Льюис заявила, что случаи зарегистрированы в пяти африканских странах, передает Zakon.kz.

Это не новое заболевание, но это новый контекст, в котором распространяется заболевание. Мы следим за ситуацией и работаем со странами как в Африке, так и за ее пределами, в государствах, где вирус был выявлен только недавно, чтобы понять, как предотвратить дальнейшее распространение и какие для этого необходимо принять меры, – цитирует ТАСС Розамунд Льюис

Ранее в ВОЗ заявили, что по состоянию на 1 июня в мире были выявлены 550 заболевших оспой обезьян в 30 странах, в том числе в Европе, Австралии и Северной Америке.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

С 1970 по 2021 год случаи заражения человека оспой обезьян регистрировались только в африканских странах: Бенине, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Габоне, Кот-д’Ивуар, Либерии, Нигерии, Республике Конго, Сьерра-Леоне и Южном Судане.