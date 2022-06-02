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Вирусолог рассказал, как защититься от оспы обезьян

лаборатория, вирусолог Фото: pixabay
Избежать заражения оспой обезьян можно, если соблюдать простые правила. Вирусолог Павел Волчков рекомендует не прикасаться к незнакомым людям, предохраняться и попросить своего партнера сдать анализы на инфекции, передает Zakon.kz.
Это все карантинные меры. Не надо трогать незнакомых людей, а к знакомым прикасаться, только если вы уверены, что они здоровы. Помимо предохранения, нужно быть уверенным, что ваш партнер не заразен. Лучше попросить его сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, через кровь и физиологические жидкости. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ и вирусолог Павел Волчков

Человек способен быстро понять, что не здоров. При оспе обезьян не так велик латентный период, пишет Ura.ru.

Латентный период длится фактически несколько дней, когда вирус уже в физиологических жидкостях в достаточных концентрациях, но человек еще не ощутил, что он болен. Павел Волчков

В мае оспа обезьян начала распространяться по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в США, Великобритании, Германии и Австралии, Африке, Финляндии. 

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян.

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