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Редкий медведь попал на фото в Алматинской области

редкий медведь, фотоловушка Фото: Instagram/altynemel_np
Кадры с краснокнижным животным опубликованы на официальной странице в Instagram природного заповедника «Алтын-Эмель», сообщает Zakon.kz.
На территории Государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» в фотоловушку попал редкий тянь-шаньский бурый медведь, занесенный в Красную книгу, – гласит подпись к фотографиям.

В дальнейшем, как отметили исследователи, планируется продолжить мониторинг.

Ранее сообщалось, что в парке родился жеребенок лошади Пржевальского.

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Жеребенок лошади Пржевальского родился в нацпарке «Алтын-Эмель»

Лошадь Пржевальского признана редким животным, находящимся под угрозой исчезновения. Занесена в Красную книгу Казахстана. В прошлом году сообщалось, что в РК насчитывается всего около 10 особей.

Анастасия Московчук
Алматинская область
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