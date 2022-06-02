Редкий медведь попал на фото в Алматинской области

Кадры с краснокнижным животным опубликованы на официальной странице в Instagram природного заповедника «Алтын-Эмель», сообщает Zakon.kz.

На территории Государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» в фотоловушку попал редкий тянь-шаньский бурый медведь, занесенный в Красную книгу, – гласит подпись к фотографиям.

В дальнейшем, как отметили исследователи, планируется продолжить мониторинг.

Ранее сообщалось, что в парке родился жеребенок лошади Пржевальского.

Новость по теме Жеребенок лошади Пржевальского родился в нацпарке «Алтын-Эмель»

Лошадь Пржевальского признана редким животным, находящимся под угрозой исчезновения. Занесена в Красную книгу Казахстана. В прошлом году сообщалось, что в РК насчитывается всего около 10 особей.