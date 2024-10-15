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Краснокнижную рысь поймали в кадр на юге Казахстана

Краснокнижную рысь поймали на юге Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 14:31 Фото: Instagram/altynemel_np
На территории национального природного парка "Алтын-Эмель" прогулялась краснокнижная рысь. Кадрами организация поделилась на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В подписи к опубликованным фотографиям значится:

"Во время планового рейдового мероприятия сотрудники отдела охраны на территории парка "Алтын-Эмель" вели наблюдение за хищником".

Также специалисты напомнили, что рысь – хищный зверь, принадлежащий к классу млекопитающих, семейству кошачьих отряда хищников.

Животное состоит на учете в Международном союзе охраны природы и занесено в Красную книгу Казахстана в 2010 году.

Рысь распространена в зарослях хвойных и широколиственных лесов горных долин.

Неделей ранее грациозная рысь попала в фотоловушку в природном резервате "Ертіс орманы" Павлодарской области.

Кроме того, 10 октября Комитет лесного хозяйства поделился уникальными кадрами прогулки трех снежных барсов на востоке Казахстана. Подробнее – тут.

А уже 14 октября Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК) поделилась с общественностью редкими кадрами манула. Его поймали в каменистых массивах Шетского и Актогайского районов Карагандинской области.

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