Наука должна давать практические результаты, которые можно применить в жизни – эксперт

В Казахстане особое внимание уделяется системе высшего образования. Как отметил в интервью Zakon.kz руководитель отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте РК Айдар Курмашев, это важно с точки зрения дальнейшего развития экономики страны.

По мнению эксперта, наукоемкие отрасли – ключевой элемент в преобразовании развивающихся стран в развитые.

Только с помощью отечественной науки мы сможем осуществить качественный скачок в цепочке добавочной стоимости производства товаров. Поэтому такие точечные меры, как присвоение государственного статуса Национальной академии, укрепление университетской науки, совершенствование системы поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, эффективное долгосрочное планирование научно-технологического развития, в комплексе будут иметь конкретный результат в будущем. Руководитель отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте РК Айдар Курмашев

Особое внимание обратил эксперт на создание национальной системы цитирования, которая призвана интегрировать усилия ученых по работе над научными открытиями и разработками и в целом значительно повысить качество научно-исследовательских работ.

За рубежом такая практика внедрена и уже приносит свои плоды. Единая система цитирования позволяет ученым вести мониторинг уже имеющихся исследований в режиме реального времени и направлять свои исследования не на повторение, а на дальнейшее развитие уже достигнутых результатов. Айдар Курмашев

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Также важным месседжем из выступления главы государства является программа поддержки научно-технологических парков при вузах с выделением целевых грантов на развитие научных лабораторий и опытно-испытательной инфраструктуры. Наука, в первую очередь, должна приносить практические результаты, которые применимы в реальной жизни. Такая поддержка от государства значительно усилит работу в этом направлении. Айдар Курмашев

Говоря об этом, эксперт подчеркнул, что предложение президента Касым-Жомарта Токаева о разделении МОН на два ведомства, одно из которых будет заниматься непосредственно вопросами высшего образования и науки, носит конструктивный характер.

Предложение направлено на усиление координации научной деятельности в стране и в целом на комплексное развитие казахстанской науки, повышение ее конкурентоспособности. Реализация этой идеи послужит хорошим вкладом в формирование и усиление социально-экономического прогресса.

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С точки зрения эксперта, такое решение также будет способствовать совершенствованию системы поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Вместе с тем это позволит проводить эффективное долгосрочное планирование научно-технологического развития.