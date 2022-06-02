Эмбер Херд намерена обжаловать решение суда и объявить себя банкротом

Американская актриса Эмбер Херд собирается обжаловать решение суда по делу о клевете, проигранному бывшему мужу, голливудскому актеру Джонни Деппу, сообщает Zakon.kz.

Адвокат актрисы заявил, что у Эмбер нет средств, чтобы заплатить необходимую сумму бывшему мужу, пишет Daily Mail.

Возможно, часть ее гонораров от будущих фильмов может идти Деппу в карман до тех пор, пока огромный долг не будет погашен.

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Суд присяжных вынес свое решение по делу о клевете, возбужденному по инициативе Джонни Деппа. В течение нескольких лет актер пытался доказать, что его бывшая жена Эмбер Херд опорочила его в прессе, тем самым испортив его репутацию и карьеру. И в итоге добился своего. Присяжные признали, что факт клеветы актрисы доказан.

Сам Джонни Депп после завершения судебных разбирательств с Эмбер откровенно рассказал, как события последних шести лет повлияли на его жизнь и что он чувствует теперь, когда все точки над «i» расставлены.

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Актриса, по слухам, собирается объявить себя банкротом, чтобы не платить бывшему мужу.

Состояние Херд неизвестно, но она заработала миллионы за свою работу на телевидении и в таких фильмах, как «Аквамен» и «Аквамен 2». Ранее она получила от Деппа компенсацию в размере 7 млн долларов после их развода в 2016 году, которую она пообещала пожертвовать на благотворительность, включая ACLU. Во время суда она сказала, что еще не делала этого.