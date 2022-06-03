5 июня парковки в Алматы будут бесплатными

5 июня в день проведения республиканского референдума все парковки тротуарного типа вдоль улиц города, администрируемые ТОО «Алматыспецтехпаркинг», будут бесплатными, сообщает Zakon.kz.

В голосовании за поправки в Конституцию смогут принять участие все граждане Казахстана старше 18 лет.

Избирательные участки будут организованы в каждом населенном пункте Казахстана, а также в 52 странах за рубежом.

Официальное время голосования – с 07.00 до 20.00 по местному времени.