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5 июня парковки в Алматы будут бесплатными

платные парковки Алматы Фото: aparking
5 июня в день проведения республиканского референдума все парковки тротуарного типа вдоль улиц города, администрируемые ТОО «Алматыспецтехпаркинг», будут бесплатными, сообщает Zakon.kz.

В голосовании за поправки в Конституцию смогут принять участие все граждане Казахстана старше 18 лет.

Избирательные участки будут организованы в каждом населенном пункте Казахстана, а также в 52 странах за рубежом.

Официальное время голосования – с 07.00 до 20.00 по местному времени.

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За что казахстанцы будут голосовать на референдуме – поправки в Конституцию

Анастасия Стативкина
Алматы
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