В Алмалинском районе Алматы заработают платные парковки

С 11 декабря в Алматы в Алмалинском районе заработают платные тротуарные парковки, сообщает Zakon.kz.

В Алмалинском районе города будет работать поминутная оплата. В данном районе – 27 зон, 6504 парковочных места, из них 454 – для людей с инвалидностью.



Режим работы платной тротуарной парковки ежедневно с 8:00 до 19:00. Стоимость одного часа составляет 100 тенге.

За парковочное место необходимо производить предоплату следующими способами:

поминутно через мобильное приложение "Парковки Алматы". Данное приложение можно скачать на телефон в Play Market и Apple Store;

на сайте almaty-parking.kz;

по QR-коду на информационных табличках через мобильное приложение Kaspi.kz;

через терминал kassa 24.

У абонентов Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel есть возможность оплатить парковку с баланса мобильного счета, отправив SMS по номеру 1309. Для оплаты необходимо указать номер парковки, указанный на табличке, номер авто и количество часов через знак "*". К примеру, 6021*123ААА02*1.

В КГП "Алматыпаркинг" сообщили, что активно разрабатываются возможности увеличения способов оплаты, в том числе путем интеграции QR-оплаты через банки второго уровня.

11 сентября обновленная система платных парковок была запущена в Медеуском районе, в других районах будет запускаться поэтапно. При этом парковки площадочного типа в городе работают в штатном режиме.