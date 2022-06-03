В Казахстане утвердили порядок досмотра пассажиров и багажа
Так, при отсутствии угроз террористической опасности или при умеренном («желтый») уровне угрозы производится выборочный досмотр пассажиров и посетителей, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа.
При объявлении высокого («оранжевого») или критического («красного») уровня угрозы досмотру подлежат все пассажиры и посетители, вещи, находящиеся при них, в том числе ручная кладь и багаж.
При этом досмотр пассажиров и посетителей с ограниченными возможностями (инвалидов) осуществляется вне очереди.
Функции работников досмотра распределяются в следующем порядке:
Работник пункта досмотра № 1:
проверяет документы, удостоверяющие личность пассажиров и посетителей (при объявлении высокого («оранжевого») и критического («красного») уровня угрозы);
направляет пассажиров и посетителей на досмотр в порядке, исключающем скопление их в пункте досмотра;
предлагает предъявить вещества и предметы, запрещенные к перевозке; направляет пассажиров и посетителей для прохождения через стационарный металлодетектор;
предлагает выложить имеющиеся металлические предметы, электронные и электрические устройства, фото-, киноаппаратуру;
предлагает разместить ручную кладь, багаж и иные предметы на конвейер рентгено-телевизионной установки, следит за правильным расположением вещей на нем, регулирует загрузку конвейера, информирует работника досмотра № 2 о необходимости остановки конвейера рентгено-телевизионной установки;
участвует в личном досмотре пассажиров.
Работник досмотра № 2:
определяет содержимое багажа по теневому изображению рентгено-телевизионной установки, принимает решение о досмотре ручной клади и багажа вручную.
Работник досмотра № 3:
проводит в присутствии пассажира или посетителя досмотр ручной клади и багажа вручную, при проведении которого внимательно проверяет такие предметы, как термосы, радио и телеаппаратура, переносные компьютеры, радиотелефоны, игрушки большого размера, зонты, трости, книги, торты, формовой хлеб и другие предметы и вещи, которые используются для проноса взрывных устройств, оружия и других веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры, а также досмотр инвалидных кресел-колясок, осуществляет контроль за досмотренной ручной кладью, багажом и их вручением пассажиру или посетителю, участвует в личном досмотре пассажиров и посетителей.
Работник досмотра № 4:
наблюдает за срабатыванием стационарного металлообнаружителя, не допуская его обхода пассажирами и посетителями;
работает с портативным прибором, проводит личный досмотр пассажиров и посетителей;
не допускает пассажиров и посетителей, не прошедших досмотр, на объекты транспортной инфраструктуры.
При этом количество работников досмотра и пунктов досмотра может увеличиваться по решению руководителей объектов транспортной инфраструктуры в зависимости от пассажиропотока или объявленного уровня террористической опасности.
При таких условиях функции работников досмотра № 1, 2, 3 и 4 распределяются между количеством работников, фактически задействованных для проведения досмотра.
При обнаружении техническими средствами, применяемыми при досмотре, контуров и иных признаков возможного нахождения веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры, производится личный досмотр пассажиров и посетителей, включая досмотр вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа.
Личный досмотр осуществляется в пределах, необходимых для обнаружения веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры. Он производится лицами одного пола с каждым досматриваемым лицом отдельно в специально выделенных помещениях, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм.
При производстве личного досмотра пассажиру или посетителю предлагается:
предъявить имеющиеся у него вещества и предметы, запрещенные к вносу на объекты транспортной инфраструктуры, и металлические предметы;
снять обувь, верхнюю одежду, головные уборы, ремни, пояса и иные предметы, находящиеся при пассажире, для проведения их досмотра вручную или при помощи портативного прибора.
Содержимое ручной клади и багажа извлекается и прощупывается слой за слоем до тех пор, пока предмет досмотра не окажется пустым, затем пустая ручная кладь и багаж поднимается рукой и проверяется равномерность распределения ее веса.
При возникновении подозрения, что вес ручной клади и багажа распределен неравномерно или слишком велик для пустой ручной клади и багажа, саму ручную кладь и багаж подвергают досмотру на предмет сокрытия запрещенных предметов и производят их досмотр с помощью рентгено-телевизионной установки. Особое внимание обращается на подкладку, внутреннюю отделку, швы, заделку краев соединительной шпилькой с большими шляпками, креплений молний.
При обнаружении в ручной клади и багаже одной единицы оружия, взрывного устройства или взрывчатого вещества досмотр продолжается на предмет выявления дополнительных единиц оружия или взрывчатого вещества, взрывного устройства.
При обнаружении в ходе досмотра веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры, представляющих повышенную опасность, (оружие, боеприпасы, взрывные устройства) работники, осуществляющие досмотр, вызывают сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов для их изъятия и производства соответствующих процедур, а также принятия решения в отношении пассажира, у которого они обнаружены.
Согласно правилам пассажиры и посетители, уклоняющиеся от досмотра, в том числе личного, не допускаются на объект транспортной инфраструктуры, о чем составляется соответствующий акт.
В Перечень объектов транспортной инфраструктуры, на которых производится досмотр, вошли все казахстанские аэропорты, аэродромы, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, а также Актауский морской торговый порт, линии метрополитена города Алматы.
Приказ вводится в действие с 13 июня 2022 года.