В Казахстане утвердили порядок досмотра пассажиров и багажа

Приказом МИИР РК от 27 мая 2022 года утверждены Правила и требования к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа, сообщает Zakon.kz.

Так, при отсутствии угроз террористической опасности или при умеренном («желтый») уровне угрозы производится выборочный досмотр пассажиров и посетителей, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа.

При объявлении высокого («оранжевого») или критического («красного») уровня угрозы досмотру подлежат все пассажиры и посетители, вещи, находящиеся при них, в том числе ручная кладь и багаж.

При этом досмотр пассажиров и посетителей с ограниченными возможностями (инвалидов) осуществляется вне очереди.

Функции работников досмотра распределяются в следующем порядке:

Работник пункта досмотра № 1:

проверяет документы, удостоверяющие личность пассажиров и посетителей (при объявлении высокого («оранжевого») и критического («красного») уровня угрозы);

направляет пассажиров и посетителей на досмотр в порядке, исключающем скопление их в пункте досмотра;

предлагает предъявить вещества и предметы, запрещенные к перевозке; направляет пассажиров и посетителей для прохождения через стационарный металлодетектор;

предлагает выложить имеющиеся металлические предметы, электронные и электрические устройства, фото-, киноаппаратуру;

предлагает разместить ручную кладь, багаж и иные предметы на конвейер рентгено-телевизионной установки, следит за правильным расположением вещей на нем, регулирует загрузку конвейера, информирует работника досмотра № 2 о необходимости остановки конвейера рентгено-телевизионной установки;

участвует в личном досмотре пассажиров.

Работник досмотра № 2:

определяет содержимое багажа по теневому изображению рентгено-телевизионной установки, принимает решение о досмотре ручной клади и багажа вручную.

Работник досмотра № 3:

проводит в присутствии пассажира или посетителя досмотр ручной клади и багажа вручную, при проведении которого внимательно проверяет такие предметы, как термосы, радио и телеаппаратура, переносные компьютеры, радиотелефоны, игрушки большого размера, зонты, трости, книги, торты, формовой хлеб и другие предметы и вещи, которые используются для проноса взрывных устройств, оружия и других веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры, а также досмотр инвалидных кресел-колясок, осуществляет контроль за досмотренной ручной кладью, багажом и их вручением пассажиру или посетителю, участвует в личном досмотре пассажиров и посетителей.

Работник досмотра № 4:

наблюдает за срабатыванием стационарного металлообнаружителя, не допуская его обхода пассажирами и посетителями;

работает с портативным прибором, проводит личный досмотр пассажиров и посетителей;

не допускает пассажиров и посетителей, не прошедших досмотр, на объекты транспортной инфраструктуры.

При этом количество работников досмотра и пунктов досмотра может увеличиваться по решению руководителей объектов транспортной инфраструктуры в зависимости от пассажиропотока или объявленного уровня террористической опасности.

При таких условиях функции работников досмотра № 1, 2, 3 и 4 распределяются между количеством работников, фактически задействованных для проведения досмотра.

При обнаружении техническими средствами, применяемыми при досмотре, контуров и иных признаков возможного нахождения веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры, производится личный досмотр пассажиров и посетителей, включая досмотр вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа.

Личный досмотр осуществляется в пределах, необходимых для обнаружения веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры. Он производится лицами одного пола с каждым досматриваемым лицом отдельно в специально выделенных помещениях, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм.

При производстве личного досмотра пассажиру или посетителю предлагается:

предъявить имеющиеся у него вещества и предметы, запрещенные к вносу на объекты транспортной инфраструктуры, и металлические предметы;

снять обувь, верхнюю одежду, головные уборы, ремни, пояса и иные предметы, находящиеся при пассажире, для проведения их досмотра вручную или при помощи портативного прибора.

Содержимое ручной клади и багажа извлекается и прощупывается слой за слоем до тех пор, пока предмет досмотра не окажется пустым, затем пустая ручная кладь и багаж поднимается рукой и проверяется равномерность распределения ее веса.

При возникновении подозрения, что вес ручной клади и багажа распределен неравномерно или слишком велик для пустой ручной клади и багажа, саму ручную кладь и багаж подвергают досмотру на предмет сокрытия запрещенных предметов и производят их досмотр с помощью рентгено-телевизионной установки. Особое внимание обращается на подкладку, внутреннюю отделку, швы, заделку краев соединительной шпилькой с большими шляпками, креплений молний.

При обнаружении в ручной клади и багаже одной единицы оружия, взрывного устройства или взрывчатого вещества досмотр продолжается на предмет выявления дополнительных единиц оружия или взрывчатого вещества, взрывного устройства.

При обнаружении в ходе досмотра веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры, представляющих повышенную опасность, (оружие, боеприпасы, взрывные устройства) работники, осуществляющие досмотр, вызывают сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов для их изъятия и производства соответствующих процедур, а также принятия решения в отношении пассажира, у которого они обнаружены.

Согласно правилам пассажиры и посетители, уклоняющиеся от досмотра, в том числе личного, не допускаются на объект транспортной инфраструктуры, о чем составляется соответствующий акт.

В Перечень объектов транспортной инфраструктуры, на которых производится досмотр, вошли все казахстанские аэропорты, аэродромы, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, а также Актауский морской торговый порт, линии метрополитена города Алматы.

Приказ вводится в действие с 13 июня 2022 года.