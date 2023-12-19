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Законодательство РК

Пассажиры с кардиостимуляторами будут проходить личный досмотр

Пассажиры с кардиостимуляторами будут проходить личный (ручной) досмотр Фото: Zakon.kz
И.о. министра транспорта приказом от 6 декабря 2023 года внес соответствующие изменения в Правила и требования к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены новым пунктом:

"19-1. Пассажиры, имеющие электронные устройства для стимуляции сердечной деятельности, подлежат личному (ручному) досмотру без использования технических средств.".

Также по тексту изменены слова "инвалиды" на "лица с инвалидностью".

Так, согласно обновленному пункту 8 правил, досмотр пассажиров посетителей с ограниченными возможностями (лица с инвалидностью) осуществляется вне очереди.

А в пункте 12 теперь говорится:

При производстве личного досмотра пассажиру и (или) посетителю предлагается:

  1. предъявить имеющиеся у него вещества и предметы, запрещенные к вносу на объекты транспортной инфраструктуры, и металлические предметы;
  2. снять обувь, верхнюю одежду, головные уборы, ремни, пояса и иные предметы, находящиеся при пассажире и (или) посетителе, для проведения их досмотра вручную и (или) при помощи портативного (ручного) прибора.

Лиц, признанных судом ограниченно дееспособными, недееспособными, несовершеннолетних детей, а также лиц с ограниченными возможностями (лица с инвалидностью), которые вследствие функциональных нарушений организма и (или) возрастных ограничений не в состоянии выполнить необходимые действия при производстве личного досмотра, досматривают в присутствии их законных представителей и (или) сопровождающих лиц. Работники досмотра оказывают помощь при досмотре лиц, признанных судом ограниченно дееспособными, недееспособными, а также лиц с ограниченными возможностями (лица с инвалидностью), передвигающих без сопровождения законных представителей и (или) сопровождающих лиц.

Приказ вводится в действие 26 декабря 2023 года.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане планируют изменить правила перевозки пассажиров и животных в самолетах.

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Элина Черногрицкая
Законодательство Министерство транспорта РК Казахстан
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