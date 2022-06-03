Сахар подорожал на 61% за год в Казахстане

По подсчетам аналитиков, годовое удорожание сахара по Казахстану составило 60,5%, сообщает Zakon.kz.

В текущем году, как отмечают эксперты Energyprom.kz, сахар вызывал небывалый ажиотаж.

К примеру, на фоне мартовского запрета на экспорт сахара из России его стоимость в Казахстане выросла сразу на 34,3% по сравнению с февралем, – говорится в публикации.

Рост цен продолжился и в последующие месяцы: в апреле сахар подорожал еще на 4,5%, в мае — на 5,7%.

В итоге годовое удорожание сахара (май 2022 года к маю 2021-го) составило сразу 60,5%.

В отчете исследователей сказано, что производство сахара за январь-апрель 2022 года составило 81,8 тыс. тонн — на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Стоит отметить, что более двух третей сахара производят в Жамбылской области — 56,5 тыс. тонн.

По итогам первого квартала 2022 года отечественные производители сахара обеспечили спрос на 39% против 43,8% в прошлом году. В итоге на внутреннем рынке в первом квартале 2022 года реализовали 98,5 тыс. тонн сахара – на 15,7% меньше, чем годом ранее, – заявляют аналитики.

Ранее заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов рассказал, почему возник дефицит сахара в стране.

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По его словам, это связано с запретом на экспорт, введенным Российской Федерацией.

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Тем временем в Минсельхозе уточнили, что «вопрос обеспечения страны сахаром находится на постоянном контроле правительства».