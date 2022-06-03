Медведь, олени и волки попали в фотоловушки в нацпарках Казахстана
Фото: Instagram/altynemel_np
В очередной раз сотрудники национальных парков Казахстана делятся фотографиям животных, которые попали в фотоловушки, сообщает Zakon.kz
К примеру, РГУ «Западно-Алтайский государственный природный заповедник» опубликовал кадры с оленями, лосями и медведем.
Животные, попавшие в фотоловушку во время весеннего перехода, – говорится в подписи к публикации.
Тем временем Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» разместил фотографии хищников.
Волки в нацпарке преимущественно обитают в горах и в пойме реки Или, здесь же и охотятся. Но часто выходят на равнину, где добывают куланов, джейранов и их молодняк, – рассказали в нацпарке.
Ранее стало известно, что на территории Государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» в фотоловушку попал редкий тянь-шаньский бурый медведь, занесенный в Красную книгу.
Редкий медведь попал на фото в Алматинской области
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