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В Латвии выявили первый случай заражения оспой обезьян

вспышка вируса оспы обезьян в мире Фото: pexels
Центр контроля и профилактики заболеваемости (SPKC) Латвии заявил об обнаружении первого зараженного вирусом оспы обезьян, передает Zakon.kz.
Центр контроля и профилактики заболеваемости (SPKC) проводит эпидемиологическое расследование в связи с первым подтвержденным случаем оспы обезьян в Латвии. SPKC опрашивает заболевшего и проводит все необходимые меры. Заболевший – мужчина в возрастной группе до 50 лет, он заразился за границей. Болезнь протекает легко, пациент находится под наблюдением врача, – говорится в сообщении портала Delfi.

В 2022 году в ряде стран наблюдается вспышка заболевания обезьяньей оспы. Впервые вирус был выявлен у британца, который вернулся из путешествия по Нигерии.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Чаще протекает как легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Но у некоторых пациентов возможны осложнения.

Начальные симптомы оспы обезьян проявляются лихорадкой и сыпью. Инфицированные жалуются на головную и мышечные боли. При этом наблюдаются боль в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.

Ранее Минздрав Испании объявил, что в стране зафиксировано 14 новых случаев заражения оспой обезьян.

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