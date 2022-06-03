Референдум является поворотной точкой в развитии страны – эксперт

Известный казахстанский политолог Эдуард Полетаев призвал казахстанцев выполнить свой гражданский долг и пойти проголосовать за поправки 5 июня, передает Zakon.kz.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана в связи с предстоящим референдумом 5 июня. Он заявил, что впервые в истории страны изменения в Конституцию будут вноситься через институт плебисцита, подчеркнув этим особую важность события. По сути, процесс модернизации Конституции Казахстана отражает динамику общественного развития (как отметил глава государства, «конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе») в новой парадигме властных отношений благодаря вносимым поправкам (сужение привилегий президента, расширение статуса парламента, защита интересов, прав и свобод граждан и т. д.). Эдуард Полетаев

Он отметил, что Конституция любого современного государства «не является застывшим документом».

Нынешняя Конституция Казахстана была принята 30 августа 1995 года, изменения в нее вносились четыре раза парламентом: в 1998, 2007, 2011 и 2017 годах. В ряде случаев трудно только посредством юридического толкования обеспечить реализацию всех ее принципов и норм. Внесение в нее изменений и дополнений в наши дни является ответом на новые складывающиеся реалии, меняющийся менталитет общества. И даже, как сказал президент, надо учитывать «условия беспрецедентной геостратегической неопределенности», – написал эксперт в Facebook.

По мнению политолога, Основной закон себя не исчерпал и «никто не собирается ломать сложившиеся конституционно-правовые отношения, базовые нормы в Конституции сохранены».

Преимущество эволюционного подхода заключается в том, что позволяет обновить ряд статей для придания им системности. Референдум в Казахстане посчитали наиболее приемлемым способом внесения изменений и дополнений в Конституцию. Он является весьма демократичным инструментом и продиктован стремлением обеспечить участие большого количества граждан в случае одновременного принятия большого количества наиболее значимых для граждан конституционных поправок, – считает политолог.

Также он напомнил, что Казахстан, являясь государством с президентской формой правления, закрепил право президента самостоятельно решать вопрос о передаче проекта изменений и дополнений в Конституцию на республиканский референдум. (Глава 1 Статьи 91). Изменения и дополнения будут принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.

Каждая Конституция устанавливает собственный набор механизмов и правил, способствующих ее стабильности, целостности, верховенству и защите конституционного строя. И Основной закон Казахстана не является исключением. Референдум 5 июня, судя по тому, какое ему придано большое общественно-политическое значение, является поворотной точкой в развитии страны. Поэтому стоит выполнить свой гражданский долг и пойти проголосовать за поправки. Ведь важнейшей задачей современных конституций является закрепление верховенства власти народа. Этот принцип реализуется через равенство прав граждан и беспрепятственный доступ к участию в общественной жизни и процессе законотворчества, – резюмировал Полетаев.