Миротворческие инициативы, инвестиции и роль в мире: большое интервью политолога о внешней политике Казахстана

Известный казахстанский политолог Эдуард Полетаев рассказал Zakon.kz о достижениях отечественной дипломатии, которые зачастую остаются незамеченными гражданами.

– Эдуард Эдуардович, какая работа ведется для улучшения инвестиционного климата в нашей стране? Какие проекты планируется реализовать в ближайшее время благодаря инвестициям?

– Нам обещают, что Казахстан должен привлечь к 2029 году 150 млрд прямых иностранных инвестиций. С 1993 года был привлечен 441 млрд инвестиций. Эта статистика демонстрирует системную работу Казахстана по привлечению инвестиций. Мы понимаем инвестиции как вложение серьезного зарубежного капитала в строительство инфраструктуры, заводов, торговых площадей и так далее. А это далеко не всегда так. Поэтому нужна конкретика: насколько КПД этих инвестиций высокий, в какие сферы они приходят. В этом отношении мы более–менее понимаем, что это нефтегазовая промышленность, в добычу природных богатств Казахстана вкладываются.

В стране уже очень долго говорится о том, что нам надо многое сделать для того, чтобы повысить уровень инвестиций, чтобы они не уходили на сторону. Надо понимать, что Казахстан не единственная страна, которая желает привлечения иностранного капитала. Все наши соседи готовы привлечь эти самые инвестиции. Вообще в мире очень серьезная конкурентная среда за привлечение инвестиций. Действует принцип "у нас товар – у вас купец". Чтобы привлечь инвестиции, Казахстан тоже должен что–то предложить. Куда эти инвестиции привлекать? Что республика может сделать? Понятное дело, мы сейчас хотим развивать отрасли с высокой добавленной стоимостью, инновационную промышленность поставить на ноги, а не только чтобы у нас сырье "утекало" за рубеж. Но для этого нужны определенные законодательные условия, нужен соответствующий рынок. Долгие инвестиции привлечь гораздо сложнее, чем быстрые. Человеческий высокоразвитый капитал для этого нужен. И конечно же, чтобы так называемый "купец" понимал свои выгоды, и риски должны быть в пределах разумной погрешности.

Казахстан, конечно, многое делает для расширения сотрудничества с зарубежными партнерами. Проведение различных встреч, бизнес–форумов, инвест-форумов и т.д. Идет демонстрация интересов Казахстана. Есть же люди, у которых много денег, и они выбирают наиболее приемлемые и надежные варианты для их вложения.

Основные инвесторы для Казахстана достаточно стабильны, последние 15–20 лет. В последнее время идет работа над тем, чтоб больше вкладывались в нашу экономику арабские государства. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия – для них это рынок был несколько закрыт и непонятен долгое время, но сейчас ситуация меняется.

В прошлом году у нас приток прямых иностранных инвестиций дал чуть более 23 млрд долларов. Этому способствуют и реформы, которые в стране проводятся, и борьба с коррупцией, и облегчение инвестиционного законодательства – то есть создание делового климата. Сюда включается и политическая стабильность, и расширение рынка – даже участие в Евразийском экономическом союзе привлекает инвесторов в определенной степени. Одно дело рынок – чуть больше 20 млн человек, другое дело – на 180 млн. Где без всяких таможенных хлопот можно поставить производство в Казахстане и экспортировать на соседние рынки.

Государство хочет расширить спектр сфер привлечения инвесторов. Очень хочется государству, чтобы в агропромышленный комплекс зашли инвесторы, чтобы продукция высокой переработки была. Чтоб мы не просто зерно за рубеж вывозили, а, допустим, качественные макаронные изделия. Фармацевтика, машиностроение, нефтехимия. У нас же в основном гонится чистая нефть за рубеж, а керосин мы вынуждены за рубежом покупать, хотя можем его сами производить. Та же ситуация со многими продуктами нефтехимии, моторные масла те же. Все это можно делать на месте.

Все равно мы на рынке позиционируемся как сырьевая страна. Ничего страшного в этом нет. Есть рынок, мы являемся весомым игроком – не нужно от этого отказываться. Сейчас будет постепенно развиваться горнодобывающая промышленность. В золоторудную промышленность приходят инвесторы, потому что, сами видите, цены на золото растут, выгодно его добывать. В конце концов, еще в прошлом Послании президента Касым-Жомарта Токаева была поставлена задача провести геологоразведку, увеличить исследовательскую площадь. Значительная площадь ведь еще не исследована – можем найти еще какие-нибудь месторождения, которые могут привлечь инвесторов. То есть традиционные отрасли экономики так же необходимо развивать, не нужно от них оказываться. Надо понимать свои возможности и стремиться к ренессансу традиционных отраслей.

Ну а что касается внешней политики – у нас есть концепция, которая определяет векторы нашей работы с инвестициями. Среди целей концепции можно найти использование потенциала внешней политики, чтобы повысить конкурентоспособность экономики. Что касается задач, которые необходимо решить, есть укрепление позиций Казахстана в мировой экономической системе. Мы видим, что по вопросам инвестиций очень серьезно задействованы уже работники внешнеполитического ведомства. Они и цифры озвучивают, и говорят о том, что происходит, организовывают мероприятия различного рода в силу своих компетенций и возможностей. Есть много мероприятий, где инвестиции и дипломатия соприкасаются. Допустим, Форум межрегионального сотрудничества. Сейчас строят Центр торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном. Ну и площадка Международного финансового центра Астаны тоже очень серьезно задействована. Она и создана была для юридического и системного обеспечения работы инвесторов, чтобы Казахстан интегрировался в финансовую экосистему.

Наверное, очевидно: чтобы раскрыть потенциал привлечения инвестиций, нужна эффективная экономическая политика и выверенная стратегия. Понятно дело, инвесторы всегда будут стремиться минимизировать любые риски. Конечно, наиболее опасные из них Казахстан должен нивелировать. Например, не должно быть рисков, касающихся политической стабильности и устойчивости.

Хорошо, что в Казахстане нет инвестиционно доминирующего государства – наши основные инвесторы из разных стран и континентов. Потому что есть определенные опасения, за инвестициями идет не только экономическое, но и политическое влияние. Казахстан старается это "разбавлять". Много стран вложились в нашу республику, что позволяет развивать относительно независимую торговлю и экономику. Экономическая ситуация, в которой сейчас находится Казахстан, позволяет ему осуществлять взаимовыгодное сотрудничество как с ближними, так и с дальними странами, укреплять эти взаимоотношения.

– В своем Послании глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что Правительством осуществляется интернационализация высшего образования – в страну привлечены 23 известных зарубежных вуза. И надо оказать всяческое содействие их деятельности, в том числе путем поэтапного расширения госзаказа на подготовку специалистов. Почему это важно?

– Наш президент – человек высокообразованный. Имеет научные степени, всю жизнь учится, учитывая должности, которые он занимал. Он прекрасно понимает, что образование – неотъемлемая часть прогресса в XXI веке. С точки зрения государства, чем больше образованных граждан в структуре населения, тем больше у государства шансов быть конкурентоспособным на мировом экономическом и политическом рынках.

Вместе с тем для населения образование выступает надежным социальным лифтом. Знания – это личный капитал, они должны конвертироваться, применяться на рынке труда. Кто-то говорит, что мы переживаем кризис системы образования, но я с этим не согласен. Тем более сейчас очень много альтернативных способов обучения, не только традиционная работа с вузами. В целом, образование – одна из самых быстро развивающихся областей. При этом она может являться частью национальной экономики, потому что страны, которые привлекают студентов, тоже зарабатывают на этом: студенты платят вузам за обучение, либо платит государство, направляющее их туда по программе.

Нужно понимать, что мы вкладываемся не только в обучение в зарубежных вузах, но и в кооперацию. Варианты сотрудничества казахстанских и зарубежных вузов развивают не только компетенции местных преподавателей, но и синергию.

Поскольку Казахстан проводит масштабную программу модернизации – экономики, государства – он нуждается в кадрах. В первую очередь – в инженерно-технических. Вообще в мире сложилась такая тенденция, что в большей степени востребованы специалисты инженерно-технического профиля, в то время как гуманитарии не всегда нужны зарубежным экономикам и больше востребованы внутри своих стран.

Вдобавок по целому спектру технических специальностей в Казахстане вообще никого не обучали. Вот у нас сейчас поднимаются вопросы атомной энергетики – если на референдуме будет принято положительное решение, нужны же специалисты, поимо тех, кто уже есть. Их нужно готовить.

В случае привлечения инвестиций на производства, требующие высококвалифицированных специалистов, конечно, лучше их готовить здесь, либо в зарубежных вузах-партнерах, чтобы они приносили пользу стране, а не зарабатывали деньги и уезжали. Некоторые наши вузы обладают неплохой репутацией и сами способны привлекать иностранных студентов.

Это, наверное, общая тенденция усиления образовательного сотрудничества, потому что это хорошая мягкая сила и Казахстана в том числе, который не против интернационализации образования. Он понимает, что наличие самого разного рода специалистов, обучившихся в разных странах, владеющих разными языками – это все усиливает конкурентоспособность страны в целом и ее человеческого капитала.

– Казахстан давно занял принципиальную позицию в отношении нераспространения оружия массового поражения. Как эта позиция перекликается с происходящими событиями в мире сейчас?

– Изначально принципы движения к безъядерному миру – одна из основ внешнеполитического курса Казахстана как на тот момент нового независимого государства. И они сохраняются до сих пор. Более того, за минувшие годы такой подход стал фирменным знаком казахстанской дипломатии. При этом Казахстан для себя еще и решил несколько проблем, в частности, освободился от ядерной инфраструктуры и создал миролюбивый имидж, а это снискало поддержку мирового сообщества.

Да, региональных инициатив не всегда хватает в современных условиях, учитывая, что ядерное оружие существует на разных континентах. Надо проецировать миротворческие инициативы на мировой уровень. Казахстан в свое время предлагал принять всеобщую декларацию безъядерного мира, были и другие инициативы. Все это еще упрочило наш миролюбивый имидж.

Сегодня у нас времена непростые. Когда происходят геополитические обострения, вспоминается ядерное оружие, возникают опасения по поводу его возможного применения. Девять стран мира обладают ядерным оружием: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Северная Корея, Индия, Пакистан и Израиль. Ядерный клуб пока не увеличивается.

Есть в мире определенная тенденция двусмысленности – одним странам можно иметь ядерное оружие, другим нельзя. Наверное, должен быть какой-то единый критерий выполнения договора о нераспространении ядерного оружия, тем более что между ядерными державами происходит сейчас кризис доверия. Радикальная ядерная многополярность может усложнить ситуацию в мире. Поэтому мирные инициативы Казахстана сейчас по сути удовлетворяют интересам всех стран планеты. Надо все-таки находить консенсусы в вопросах сокращения ядерного оружия, противодействия возможному ядерному терроризму, использования двойных стандартов. Нужно держать руку на пульсе, и Казахстан, в меру своих возможностей, это делает.

К слову, открытие в нашей стране Банка низкообогащенного урана было приурочено к Международному дню действий против ядерных испытаний, учрежденного по инициативе Казахстана. Это тоже вклад в укрепление режима нераспространения оружия и безопасного использования урана в мирных целях. Казахстан не против мирного атома и вместе с тем категорически против атома военного. Мы стабильны, постоянны в этом вопросе, даем понять, что высшая общечеловеческая ценность – мир без войны.

– Какова роль Казахстана в тюркском мире?

– Казахстан – самое большое государство тюркского мира, в этом тоже кроется его системное значение.

По инициативе Казахстана была создана Организация тюркских государств. Начиналось все с культурно-гуманитарного, научно-технического сотрудничества, но постепенно эта организация обрастала атрибутами регионального объединения. Немало инициатив было реализовано. Тем более, исключалось доминирующее влияние одной страны.

Те же Всемирные Игры кочевников все равно были площадкой укрепления сплоченности тюркоязычных стран в определенной степени. Еще много препятствий и сложностей будет на пути интеграции тюркского мира, но тем не менее есть возможность развивать транспортную инфраструктуру, сферу туризма и так далее.

Тюркское сотрудничество вступило в новый этап развития, и Казахстан в нем играет далеко не "последнюю скрипку". Этот процесс подчеркивает роль не только Казахстана, но и всей Центральной Азии. Со временем это все выйдет на качественно новый уровень.

– Каково влияние республики в Шанхайской организации сотрудничества?

– В текущем году Казахстан председательствовал в этой организации, саммит у нас в Астане проходил. Мы заложили один из важнейших "кирпичей" в фундамент ШОС в свое время. Было выдвинуто множество проектов, идей, программ. Поскольку у организации консенсусный принцип принятия решений, вклад Казахстана в документы и инициативы ШОС неоспорим.

Саммит в Астане – важное событие для внешней политики. В нынешней непростой ситуации развитие ШОС как организации во многом определяет понимание международных процессов. Ее потенциал огромен.

Задача Казахстана в момент председательства заключалась в том, чтобы создать приемлемые условия для диалога. Когда президент подводил итоги председательства, стало известно, что было проведено 150 мероприятий и принято 60 документов.

В целом, инициативы республики так или иначе реализованы в рамках Шанхайской организации сотрудничества, подписана Астанинская декларация. Пусть она носит несколько компромиссный характер, но она довольно миролюбивая и толерантная.

– Почему Казахстан зачастую предлагает свою площадку для мирных переговоров? Расскажите, пожалуйста, о миротворческих инициативах Казахстана.

– Казахстан – страна миротворчества. Я бы даже сказал, это идеологическая установка и государственного, и общественного сознания. Да и в целом наш регион, центральноазиатский, весьма достойный центр развития миротворческих идей. Потому что здесь есть многолетние традиции добрососедского сотрудничества. Даже если возникают конфликты, они решаются, причем не без помощи Казахстана, который весьма заинтересован не только в лидерстве в регионе, но и усилении своих возможностей через потенциал добрососедских отношений.

В мире обостряются противоречия, риторика становится все агрессивнее, укрепляется значимость военных. Многие экономики работают на войну, а это же огромная трата средств, ресурсов. Мирные люди страдают от этого, поэтому очень важно, чтобы Казахстан оставался на миротворческой позиции и вносил свой вклад в предотвращение агрессии.

Понимание важности миротворчества как инструмента защиты национальных интересов у республики есть, поэтому она была одним из учредителей ОДКБ. ОДКБ в понимании Казахстана – миротворческая сила, хотя это военно-политический союз, но все равно первостепенная его задача – защита совместного пространства от внешних угроз и борьба с терроризмом.

Сейчас наши миротворцы находятся на Голанских высотах, очень много делают по решению поставленных перед ними ООН задач. Это очень важный жест со стороны нашей страны и показатель растущей роли, миротворческого потенциала государства.

Любой конфликт для мирной страны, даже далеко за пределами наших границ, острая проблема. Мир, в любом случае, глобальный сейчас. Все последствия трагедий Казахстан тоже так или иначе ощущает.

Вдобавок миротворчество – это еще и выгодно. Казахстан ни с кем не поссорился, а налаживать экономические связи с мирными странами гораздо проще.

Я уже говорил, это один из важных аспектов внешней политики: участие в миротворческих мероприятиях, предоставление площадки, как вот по сирийским переговорам или переговорам представителей Азербайджана и Армении.

Наша позиция в чем заключается: расширение международных организаций, мир в Казахстане, Центральной Азии и в целом на территории Евразии, повышение своей роли. И ничего плохого в этой роли нет – кто-то должен обладать трезвым, добросердечным мышлением среди кровавых конфликтов.

– Как Вы оцениваете достижения казахстанской дипломатии за последние годы в целом?

– Я ее очень положительно оцениваю, она одна из эффективных и международно признанных. Осуществляются цели и задачи внешней политики государства. Это часть механизма, необходимого для развития общества, дипломатия влияет на многое в нашей жизни. Опосредованно, конечно, и это не всегда осознается гражданами. Им кажется, что люди выезжают за границу, отмечают праздники, раздают визы – но это только часть работы. В общем, дипломатия является показателем развитости политической системы страны. Эффективная дипломатия Казахстана не только гуманизирует международные отношения, но и мягко продвигает наши интересы.

Зависимость обычной повседневной жизни от внешней политики государства достаточно серьезна. В конце концов, дипломаты способны и пушки остановить, а обеспечение мирного существования стране – тоже очень важная функция дипломатии, особенно в современном мире.

Казахстан сыскал себе хорошую репутацию. Увы, мирные инициативы не всегда находят понимание у участников вооруженных конфликтов, иногда даже за ними видят нечто, созданное с целью реализации чьих-то интересов. Но все равно важно, что для казахстанской дипломатии характерен трезвый подход к вопросам современного мироустройства. У нас есть стремление к совместной работе. Казахстан сумел выстроить с ведущими странами союзнический, стратегический характер отношений. Вообще позиция Казахстана становится все более заметна на международной арене.

Наша внешняя политика как минимум оказывает влияние на укрепление взаимопонимания между странами и положительно сказывается на нашей внутренней политике.