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Утвержден план мероприятий по устройству областей Абай, Жетісу и Ұлытау

здание Фото: primeminister.kz
Утвержден план мероприятий по реализации Указа президента РК «О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК», предусматривающего образование областей Абай, Жетісу и Ұлытау, передает Zakon.kz.

План мероприятий включает в себя меры по:

  • установлению границ новых областей;

  • созданию территориальных органов центральных государственных органов;

  • утверждению лимитов штатной численности центральных и местных исполнительных органов;

  • принятию разделительного баланса по бюджету между вновь созданными областями;

  • вынесению расходов на уточнение и формирование республиканского бюджета в рамках образования областей и другие.

Сообщается, что принятие плана позволит обеспечить реализацию необходимых мероприятий для функционирования государственных органов во вновь созданных и реорганизованных областях. Реализация проекта не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел ряд выездных совещаний в новых областных центрах, в ходе которых были оценены готовность и потребности регионов в приобретении, аренде и проведении ремонта необходимых административных зданий.

В целом, проведенный анализ показал, что в новых областных центрах имеется готовность по административным зданиям, необходимым для размещения и функционирования государственных органов и работников.

16 марта текущего года глава государства на совместном заседании палат Парламента заявил о создании в Казахстане трех новых областей. В рамках реализации поручения главы государства была создана правительственная комиссия, которая провела масштабную работу, включая организацию публичных слушаний на уровне районных и областных маслихатов, встречи жителей с местными представительными органами, а также заседание республиканской ономастической комиссии.

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