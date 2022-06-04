Казахстанский боец одолел соперника на турнире One FC 158

В Сингапуре проходит турнир по смешанным единоборствам One FC 158, в главном карде которого выступил Кайрат Ахметов (26-2), передает Zakon.kz.

Как сообщает prosports.kz, соперником Ахметову выступил японец Тацумицу Вада (23-12-2-1). Казахстанец победил единогласным решением судей. Бой продлился три раунда.

В декабре 2021 года наш боец единогласным решением судей одолел филиппинца Дэнни Кингада (14-3). Тацумицу Вада, в свою очередь, в январе нынешнего года выиграл единогласным решением у китайского бойца Шуо Вана (15-6).

В общей сложности с 2015 года Ахметов провел в промоушне One FC восемь боев. В них он одержал шесть побед и потерпел два поражения.

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