Популярный блогер объяснил отъезд из России в Казахстан
Фото: Instagram/danya_milokhin
Даня Милохин рассказал, что приехал в Казахстан для встречи с друзьями, передает Zakon.kz.
В интервью YouTube-каналу MuzzOne Милохин объяснил, что соскучился по друзьям и приехал в Казахстан, чтобы повидаться с ними. Он также похвалил местный климат.
Ранее сообщалось, что блогер якобы получил гражданство Казахстана. Позже эту информацию опровергли.
В мае Даня Милохин принял участие в прошедшем в Алматы музыкальном фестивале TikTok Fest.
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