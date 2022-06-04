Популярный блогер объяснил отъезд из России в Казахстан

Даня Милохин рассказал, что приехал в Казахстан для встречи с друзьями, передает Zakon.kz.

В интервью YouTube-каналу MuzzOne Милохин объяснил, что соскучился по друзьям и приехал в Казахстан, чтобы повидаться с ними. Он также похвалил местный климат.

Ранее сообщалось, что блогер якобы получил гражданство Казахстана. Позже эту информацию опровергли.