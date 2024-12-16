Башар Асад объяснил причины своего отъезда в Россию

Свергнутый президент Сирии Башар Асад 16 декабря опубликовал заявление, в котором рассказал о деталях своего отъезда из Сирии, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях канцелярии экс-президента.

Асад подчеркнул, что его отъезд не был запланированным и не произошел в последние часы боев, как утверждают некоторые источники. По его словам, он оставался в Дамаске до утра 8 декабря, несмотря на активное продвижение вооруженных группировок в город.

"Когда террористические силы проникли в Дамаск, я переехал в Латакию в координации с российскими союзниками для наблюдения за боевыми действиями", – заявил Асад.

Бывший президент уточнил, что после прибытия на российскую авиабазу Хмеймим стало очевидно, что сирийская армия полностью отведена, а последние позиции пали. При этом авиабаза также подвергалась атакам беспилотников. По словам Асада, именно российская сторона предложила организовать его эвакуацию из страны вечером 8 декабря.

"Я никогда не думал об отставке или поиске убежища. Единственным выходом было продолжать борьбу с террористической угрозой", – заявил Асад, отметив, что с самого начала конфликта не рассматривал возможности личной выгоды ценой безопасности страны.

Экс-президент подчеркнул, что чувствует глубокую связь с Сирией и верит в ее возвращение к свободе и независимости, несмотря на текущие обстоятельства.

"Когда государство попадает в руки террористов, любые должности теряют смысл", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 декабря израильская военная авиация осуществила серию мощных авиаударов по военным объектам в сирийском портовом городе Тартус. Эта атака стала причиной небольших подземных толчков.