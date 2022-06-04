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Галыму Малдыбаеву – 120 лет

Открытие мемориальной доски Фото: акимат СКО
3 июня в городе Петропавловске прошло открытие мемориальной доски в честь 120-летия со дня рождения поэта, журналиста, общественного деятеля Галыма Малдыбаева, сообщает Zakon.kz.

Также состоялась презентация вновь переизданной поэмы поэта «Дочь Крыма», ставшей одним из крупнейших достижений казахской поэзии довоенного времени.

Открытие мемориальной доски

Фото: акимат СКО

В мероприятии приняли участие советник президента РК Малик Отарбаев, заместитель акима СКО Гани Ныгыметов, главный редактор республиканской газеты «Егемен Қазақстан» Габит Мусреп, заместитель главного редактора «Казахстанской правды» Сабит Малдыбаев, ветераны и общественность областного центра.

Открытие мемориальной доски

Фото: акимат СКО

Галым Малдыбаев работал бок о бок с такими великими личностями, как Сакен Сейфуллин, Магжан Жумабаев, Беймбет Майлин, Ильяс Жансугуров, Сабит Муканов, Габит Мусрепов. Галым Рахметович принадлежал к плеяде прославленных мастеров, чьи имена по праву считаются гордостью отечественной культуры. Его произведения включены в школьные учебники.

Открытие мемориальной доски

Фото: акимат СКО

Североказахстанцы гордятся своим талантливым земляком. Светлая память об этом ярком, талантливом человеке, выдающемся писателе навсегда сохранится не только в наших сердцах, но и в анналах отечественной литературы.

Открытие мемориальной доски

Фото: акимат СКО

Константин Вноровский
Северо-Казахстанская область
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