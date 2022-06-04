Галыму Малдыбаеву – 120 лет
Также состоялась презентация вновь переизданной поэмы поэта «Дочь Крыма», ставшей одним из крупнейших достижений казахской поэзии довоенного времени.
Фото: акимат СКО
В мероприятии приняли участие советник президента РК Малик Отарбаев, заместитель акима СКО Гани Ныгыметов, главный редактор республиканской газеты «Егемен Қазақстан» Габит Мусреп, заместитель главного редактора «Казахстанской правды» Сабит Малдыбаев, ветераны и общественность областного центра.
Фото: акимат СКО
Галым Малдыбаев работал бок о бок с такими великими личностями, как Сакен Сейфуллин, Магжан Жумабаев, Беймбет Майлин, Ильяс Жансугуров, Сабит Муканов, Габит Мусрепов. Галым Рахметович принадлежал к плеяде прославленных мастеров, чьи имена по праву считаются гордостью отечественной культуры. Его произведения включены в школьные учебники.
Фото: акимат СКО
Североказахстанцы гордятся своим талантливым земляком. Светлая память об этом ярком, талантливом человеке, выдающемся писателе навсегда сохранится не только в наших сердцах, но и в анналах отечественной литературы.
Фото: акимат СКО