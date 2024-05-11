В Казахстане отмечают 120-летие отца археологии Алькея Маргулана

Фото: Facebook/Институт археологии имени А. Х. Маргулана

Сегодня в Казахстане отмечают 120-летие со дня рождения академика Академии наук КазССР, заслуженного деятеля науки КазССР, археолога, этнографа, востоковеда, историка, филолога, литературоведа, искусствоведа и общественного деятеля Алькея Хакановича Маргулана, сообщает Zakon.kz.

О трудах и важных годах выдающегося деятеля науки сообщили на странице Facebook Института археологии имени А.Х. Маргулана.

Он родился 11 мая 1904 года в Баянауле.

Во время трудовой деятельности Алькей Маргулан исследовал памятники материальной культуры и древнего искусства, вопросы литературы и историко-героического эпоса казахского народа.

Являлся организатором и руководителем многочисленных археологических и этнографических экспедиций в Центральный Казахстан, в бассейны рек Сырдарьи, Таласа и Чу. Академик А.Х. Маргулан постоянно интересовался работами ЮККАЭ, исследованиями Отрара, Туркестана, Саурана, помогал советами, высказывал ценнейшие замечания.

Он, как старейшина археологов, курировал исследования городской культуры.

Принимал участие в создании многотомной "Истории Казахской ССР: (с древнейших времен до наших дней)" (Алма-Ата, 1976 - т. I; 1979 – т. II). Огромна его заслуга в подготовке к изданию и публикации собрания сочинений Ч.Ч. Валиханова в 5-ти томах. Участник XXV конгресса ориенталистов (Москва, 1960), VII и VIII Международных конгрессов антропологических и этнографических наук (Москва, 1964; Токио, 1968), VII Международного исторического конгресса (Анкара, 1970). Под его руководством защищено свыше 50 кандидатских и докторских диссертаций.

Был членом Всесоюзного географического общества, возглавлял Координационный совет по этногенезу казахского народа.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями, Грамотами и Почетной грамотой Верховного Совета КазССР. Он заслуженный деятель науки КазССР. Лауреат Государственной премии КазССР.

Ушел из жизни 12 января 1985 года в Алма-Ате.